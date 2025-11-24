好き＆行ってみたい「愛知県の商店街・市場」ランキング！ 2位「エスカ地下街」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「愛知県の商店街・市場」を紹介します！
回答者からは「行くだけでテンションが上がる、お店が沢山並んでいて楽しい」（40代女性／神奈川県）、「名古屋は色んな物や人で溢れてそうだから色々巡ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「食事処やファッション店が充実していて、雨の日でも快適に買い物や食事ができるから」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「大きな商店街で有名だし、名古屋に行くなら是非歩いてぶらぶらしたい」（40代女性／京都府）、「過去に食べ歩きしたことがあり、よい思い出になっている」（30代男性／三重県）、「多彩な店舗が揃い、散策しながら家族で楽しめるから」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：エスカ地下街（名古屋市）／32票2位は「エスカ地下街（名古屋市）」でした。名古屋駅直結でアクセス抜群の地下街「エスカ」は、名古屋名物が集まるグルメスポットとしても人気。味噌カツや手羽先、きしめんといったローカルフードに加え、土産物や雑貨店も充実しており、観光客にも地元民にも親しまれています。
1位：大須商店街（名古屋市）／100票1位は「大須商店街（名古屋市）」でした。名古屋を代表する商店街「大須」は、約1200軒もの店舗が集まる巨大なショッピングエリア。グルメ、ファッション、電化製品、雑貨、さらには神社など多彩な魅力が詰まっており、若者から年配まで幅広い層に人気です。食べ歩きや街歩きを楽しむスポットとしても注目を集めています。
