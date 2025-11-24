年収500万円・51歳女性が「20万円の資産アップに成功」約3年間オルカンに月3万円の運用成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（54歳）
▼金融資産
世帯年収：本人500万円、配偶者800万円
現預金：2000万円、リスク資産：620万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：120万円
・日本国債：500万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
現在の投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本100万円→評価額120万円」と、積立開始時期を考えるとやや少なめの申告ですが、利益を生み出している様子。
「トランプショックで利益が大幅に減ったが、すぐに持ち直して現在はおよそ＋20％の運用益になっている。積立投資を始めたことで、3年目に20万円の資産アップに成功した。また資産の運用にも興味が湧き、今は銀行の利率もよくなってきているので、定期預金や国債を購入して資産形成に努めている」と説明されています。
一方で、「右肩上がりで喜んでいたが、トランプショックで下がった時に精神的ダメージを受けた」と言います。
最後に、積立投資を始める人へのアドバイスとして「毎月の積み立ては無理のない範囲で行なうのが続けていくコツ」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
