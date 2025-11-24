『ちいかわ』×「VICKS」がコラボ！ 持ち運びに便利な“ケース付きドロップ”数量限定発売へ
「大正製薬」は、12月4日（木）から、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」と『ちいかわ』がコラボレーションしたオリジナル商品を、全国の「イオン」店舗やドラックストアなどで順次発売する。
【写真】表情違いのちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザイン！ ケース一覧
■ケースのデザインは全6種類
今回発売されるのは、「ヴイックス メディケイテッド ドロップ（20個入り×3セット）」に、『ちいかわ』がデザインされたケース「ポケットヴイックス」が付属したコラボ商品。
「ポケットヴイックス」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをそれぞれ表情違いでデザインした全6種類を用意。ドロップのフレーバー（レモン、巨峰、オレンジ）とケースの組み合わせはランダムだ。
なお、本コラボ商品は数量限定販売のため、なくなり次第終了となる。
