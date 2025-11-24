à¾¼ÏÂ59Ç¯¤Î¾¦ÉÊ·ôá¿è¤ÊÉ´²ßÅ¹¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¿¶Á¡¡38ºÐ¥¢¥Ê¤ÈÁÄÊì¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡×¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤¿½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¡Ä¡×
¡¡¥é¥¸¥ªÂçºå¤ÎÆ£Àîµ®±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(38)¤¬ÁÄÊì¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò¤á¤°¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÄÊì¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ59Ç¯4·î7ÆüÈ¯¹Ô¤ÎºåµÞÉ´²ßÅ¹¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤°ú´¹·ô¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£º£¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«É´²ßÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹5³¬¥Í¥¯¥¿¥¤Çä¾ì¤ÇÍøÍÑOK¡×¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ö²¹¤«¤¤¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶·ã¡£ »þ¤òÄ¶¤¨¤¿½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÎÂÐ±þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÏÁÄÊì¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò¤á¤°¤ë¥É¥é¥Þ¤òX¤Ç¹ï¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿Æ£Àî¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡×¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤·¤Æ¤ªÊè»²¤ê¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ÞÂç´î¤Ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö100Ç¯Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤½¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£