¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(44)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢¶¦±éÃæ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¿Í¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ïº´Æ£¹À»Ô(64)¤¬±é¤¸¤ëÇÏ¼ç¤Î»³ËÜ¹ÌÂ¤¤ÎÀìÇ¤Èë½ñ¡¦·ª¿Ü±É¼£Ìò¡£º´Æ£¤Îà±£¤·»Òá¤Ç¤¢¤ëÃæ¾ò¹Ì°ì¤òÌÜ¹õÏ¡(28)¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ëä¤Þ¤ê¡¢¹Ì°ì¤¬ÇÏ¼ç¤ò·Ñ¤°¡£¹ÌÂ¤¤¬¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÇÏ¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÉÂËâ¤ËËÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÌÂ¤¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖJuuump¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹Âç¤Ê¶õ¤Î²¼¡¢ËÒ¾ì¤Î¼ÇÀ¸¤Ç3¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÏ¢Â³¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë28ºÐ¤È44ºÐ¤È64ºÐ¡×¡ÖÄ·ÌöÎÏ¤ÈÇ¯Îð¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤ë¤»¤Ä¤Ê¤µ¡×¡ÖÀÄ½Õ¤À¤Í¡×¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö7ÏÃµã¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¡¢Ä·¤Ó²á¤®¡£ËÜµ¤¤ÇÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£ºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤¬°ìÈÖ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤·¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ª»Ñ¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£