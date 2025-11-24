µð¿Í¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÎÞ¡¡°ìÌëÌÀ¤±£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï²ÖÂ«Â£Äè¤ÎºÝ¤ËÄ¹Ìî»á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ºäËÜ¡£¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó£±£¶Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æµð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜ´Ö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿»ö¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡££Ò£Å£Ó£Ð£Å£Ã£Ô£·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ºäËÜ¡£¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡×¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ£²£°£±£°Ç¯Âå¤Îµð¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡££±£²Ç¯¤Ë¤Ï£±£·£³°ÂÂÇ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢°ì½ï¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤è¤ê¡Ë¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¥¹¥²¡¼¡¢¤³¤Î¿Í¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤°¤é¤¤¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£