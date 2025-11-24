１１月下旬の新たな国民的商戦として定着した大型セール「ブラックフライデー」が大詰めを迎えている。多くの実店舗やインターネット通販サイトでセールの山場となり、値上げや冬の到来を前にした消費者の「駆け込み需要」が過熱している。

米国発祥のイベントだが、日本の年末消費を牽引（けんいん）する起爆剤としての地位を確立。大手サイトでは、２４日深夜をセール期限とするケースもあり、昼休みや帰宅時間帯を中心に、買い逃した商品や日用品のまとめ買いを急ぐなどアクセスが急増した。また、冬の冷え込み予測を背景に、暖房器具や冬物衣料、価格変動の大きい家電製品などで、在庫が少なくなるのを見て購入を決断する「土壇場需要」も広がる。

「ブラックフライデー」は、米国の祝日「感謝祭（１１月第４木曜日）」翌日の金曜日を指す。この日から本格的なクリスマス商戦が始まり、買い物客が殺到して小売店の売り上げが急増。それまでの「赤字」が解消され、帳簿が「黒字（ブラック）」に転じる日、という意味が込められているとされる。

日本では感謝祭の習慣はないが、ハロウィーンとクリスマスの間の消費が落ち込む時期の対策として、約１０年前から大手流通グループなどが導入を開始。冬のボーナス支給直前という時期も重なり、消費者の購買意欲を刺激するイベントとして広く浸透した。