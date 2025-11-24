ほっこり可愛い【ノルディック柄ニット】は、この冬の裏ヒット!?
ファーやベロアのインパクトはないけれど、
フォークロアの流行もあって、じわっと人気の【ノルディックニット】。
季節感が醸せて、素朴な可愛らしさはデートにもぴったり。
ウサギオンラインでも可愛いものが見つかります。
ピックアップしてご紹介します。
Sustainableノルディックニットプルオーバー/SNIDEL
ボディはやや毛足のあるふっくらとしたニット、柄部分にはラメ糸とフェザー糸で表情を出したシーズンムードを高めるノルディック柄ニットプルオーバー。コンパクトなサイズ感と、パワショルデザインでレディに仕上げているのもポイント。ハイウエストボトムやボリュームのあるボトムとも合わせやすいデザインです。
【LILY BROWN×MARY QUANT】ジャガードロゴニットトップス(Hearts2Hearts着用)
人気のMARY QUANT×LILY BROWNから、クラシカルなムードを残しつつ都会的なノルディック柄ニットが登場。コラボならではの特別感と日常に取り入れやすい実用性を両立した一枚です。
アルパカシャギーノルディックラメニット/Mila Owen
ふわっとしたアルパカ混ニットに、スパンコールの入ったラメ糸で描いたオリジナルのノルディック柄が自慢。ボリューミーな袖とショート丈で、今年らしいシルエットに仕上がります。一枚でもサマになる、主役級のトップスです。
ノルディックプルオーバー/gelato pique
冬の訪れが待ち遠しくなるような、大人っぽくもgelato piqueらしいノルディック柄シリーズです。雪の結晶のように見える柄に毛足が長いフェザーニットを用いて、温かなニュアンスを演出。同シリーズのロングパンツとコーディネートすれば、最高に可愛いおうちスタイルに。
ノルディックカーディガン
ノルディックロングパンツ/gelato pique
同シリーズのカーディガンとロングパンツ。色は優しいアイボリーとグレーの2色展開です。
【WEB限定】ノルディックカーディガン×ノルディックソックスSET/SNIDEL HOME
SNIDEL HOMEのイニシャルやハート模様などを取り入れた、コージーなノルディック柄ニットシリーズから、WEB限定のセットアイテムが登場。ふっくらとした柔らかなニットカーディガンと、同柄のルームソックスの組み合わせ。
【WEB限定】ノルディックプルオーバー×ノルディックショートパンツSET/SNIDEL HOME
同シリーズのプルオーバーとショートパンツのセットもWEB限定で登場。色はアイボリーとレッド、ブルーの3色展開。ギフトにもおすすめのアイテムです。