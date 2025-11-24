矢吹奈子、オフショルから美肩チラリ「華奢で綺麗」「黒で大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/24】元HKT48で女優の矢吹奈子が11月23日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元K-POPアイドル女優「色白で眩しい」素肌のぞくオフショル姿
矢吹は「ファンミありがとうございました。幸せな1日で、あっという間に時間が過ぎていきました」とつづり、オフショットを公開。黒いオフショルダートップスに水玉のロングスカートを合わせたスタイルでは、美しい肩のラインを覗かせている。
この投稿に、ファンからは「いつも可愛い」「華奢で綺麗」「黒で大人っぽい」「服装とても似合ってる」「色白で眩しい」「笑顔に元気もらえた」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢吹奈子、美肩際立つショット披露
◆矢吹奈子の投稿に反響
