フリーアナウンサーの神田愛花（45）が24日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、涙を見せる場面があった。

この日ゲスト出演した歌手の郷ひろみは、番組のオープニングで「ALL MY LOVE」「GOLDFINGER'99」を披露。歌い終わると拍手が起こり盛り上がったが、客席で見ていた「ハライチ」岩井勇気は「横のオタクが号泣し出ししまして」と苦笑い。郷の大ファンであることを公言しているフリーアナウンサーの神田愛花は、涙ぐみながら「すみません」と謝った。

同番組に郷は、2023年6月以来2回目の出演となるが、前回も神田は号泣。「前回は私が一番好きな曲をリクエストさせていただいて、目の前で歌ってくださって感動してしまいました」と振り返り、「今日は、ぽかぽかの（セットの）前に郷さんがいらっしゃることが本当に幸せで」と目を潤ませた。

さらに岩井は「明確に泣き始めたところが分かりましたよ」と報告。「郷さんが、ジャケットのボタンを外したところで」と明かすと、一同は爆笑。相方・澤部佑が「ファンはジャケットプレーがもう」と触れると、神田は「本当にうれしくて」と、改めて感動した。

前回以降の共演について聞かれた神田は「1度NHKホールのライブにご招待いただきまして」と告白。「こんな者が行かせていただいて」とへりくだりながら、コンサートの楽屋で撮ったという、郷が神田の肩を抱いた2ショット写真を紹介。「郷さんって、写真を撮ってくださる時に、必ず肩に手をやってくださる」と打ち明けた。

また2007年、当時郷が51歳、神田が27歳だったNHK時代の2ショット写真も公開。神田は「地デジのキャンペーン大使を務めてくださってる時にお仕事で」と解説しながら、「本当にスターっていうのは、こういう振る舞いが自然とできる方なんだぞ！」と、「Travis Japan」の松田元太に向けて呼びかけると、松田は「ハイ。ハイ、がんばります」と笑っていた。