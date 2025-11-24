【Amazonブラックフライデー2025】TP-Link人気製品が最大50％OFF！ネットを速くしたい人・手軽にすぐ防犯対策したい人必見！
【写真】一番「買い」なのはこのルーター！！
2025年11月24日（月）本日スタート！
年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がついに開幕しました。
自宅のネット環境を見直したい人に朗報です。
世界シェアNo.1クラスのネットワーク機器メーカーTP-Link（ティーピーリンク）が、今年のブラックフライデーで大幅ディスカウント。
なんと、100点以上のアイテムが最大50％OFF！
■Amazonブラックフライデー2025セール開催期間
2025年11月24日（月）0:00 〜 12月1日（月）23:59
Amazonブラックフライデー期間中が買い時！
※人気商品は早期に売り切れる可能性があります。気になったらカートに入れておくのがおすすめです！
■ネットが遅いイライラにおさらば！注目の「Wi-Fi 7」ルーター
「動画が止まる」「ラグがひどい」…そんな悩み、ルーターが古いせいかもしれません。
今回のセールでは、最新規格Wi-Fi 7対応モデルが大幅値下げされています。
1. 【29%OFF】コスパ最強のエントリーモデル｜Archer BE220
●参考価格: ￥9,800→Amazonブラックフライデー2025価格〈29%OFF ￥6,986〉
「とにかく安く、最新規格に乗り換えたい」ならこれ！
BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーターです。古いルーターからの買い替えに最適な一台。Wi-Fi 7の高速通信を、手頃な価格で体験できます。過去価格ツールで調べるとここ１年で一番お買い得プライスに！
2. 家中サクサクつなげたいなら｜Deco BE22 (2-pack)
●参考価格: ￥25,800→Amazonブラックフライデー2025価格〈20%OFF ￥20,640〉
「2階や3階、お風呂場まで電波を届けたい」ならこれ！
メッシュWi-Fiシステムの最新版。家中にWi-Fiを張り巡らせるので、どこにいてもサクサク繋がります。家族みんなで動画を見ても安定感抜群です。
3. 【24%OFF】ゲーマーのための最終兵器｜Archer GE800
●参考価格: ￥78,800→Amazonブラックフライデー2025価格〈24%OFF ￥59,999〉
「一瞬のラグも許さない」ガチゲーマーならこれ！
BE19000トライバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター。圧倒的な速度と処理能力を誇るハイエンドモデルです。見た目のインパクトも性能もモンスター級。これがセール価格になるのは見逃せません。
■生活がガラッと変わる！「Tapo」スマートホーム製品
TP-Linkのもう一つの主役が、スマートホームシリーズ「Tapo（タポ）」です。工事不要で、誰でも簡単に「未来の暮らし」がスタートできます！
【50%OFF】スマホで操作できる電球｜Tapo L510E
●参考価格: ￥1,200→Amazonブラックフライデー2025価格〈50%OFF ￥600〉
スマートホームデビューに最適！
スマホアプリからON/OFFや明るさ調整ができるスマートLEDランプ。
「Alexa、電気を消して」と声で操作したり、旅行中に自動で点灯させて防犯対策にしたりと、使い方は無限大です。Works with Alexa認定を受けたAmazon Alexa対応端末だから安心。
訪問者をスマホで確認｜Tapo D205
工事不要のカメラ付きスマートミニドアホン
外出中でもスマホで来客対応が可能。置き配の確認や、不審者の記録にも役立ちます。セキュリティを強化したいけれど、大規模な工事はしたくない人にぴったり。高画質・広視野角・AI検知・双方向通話、1回の充電で最長180日使用できる5,200mAhのバッテリーを搭載と欲しい機能が詰まってます。
配線不要の屋外用防犯カメラ｜Tapo C460 KIT
4Kソーラー給電セキュリティカメラ
ソーラーパネル付きなので、電源配線の心配がいりません。屋外の駐車場や庭など、電源が取りにくい場所でも高画質4Kで監視できます。超高画質とソーラーパネルに対応した見守りカメラで、充電がほぼ不要、夜間でも見えやすい、映像がわかりやすいと評判。
■お家を便利＆安全対策したいなら今がチャンス！
最大50％OFFという割引率はびっくり。お家のネットワークストレス解消したいという方や、防犯カメラが気になっていた…という方は特大チャンス。
● ネット環境を速くしたい人 → Wi-Fi 7ルーター
● 家を便利に・安全にしたい人 → Tapoスマートホーム
がおすすめ！！
セールは12月1日（月）23:59まで。
人気製品は在庫切れも予想されるため、早めのチェックをおすすめします！
※本記事は2025年11月24日時点の情報です。セール内容や価格は変更となる場合があります。正確な情報はAmazon販売ページをご確認ください。
【レタスクラブ編集部YYY】