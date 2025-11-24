長崎ちゃんぽんがチャプチェに変身 ツルツルもちもちの麺とたっぷり海鮮で新名物丼が完成
話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、長崎県の名物「ちゃんぽん」風に春雨をアレンジした丼レシピです。
ツルツル＆もちもちの麺とご飯が織りなす背徳の味
長崎といえば“雨”である。前川清が直立不動で今日も雨だった〜♫ と歌う姿を連想する人も多いはず。
しかし、梅雨時期は雨が多いものの、実際には降雨日数も降雨量も国内でベスト５に入るほどではない。前川清はどの時期の長崎を歌っていたのだろう？ところで雨といえば、チャップチャップランランラン♫ でもある。
そこで長崎の新名物丼として韓国春雨で作るちゃんぽん風チャプチェを使った丼を考案してもらいました。
「少しスープを多めに作った方が丼として食べやすいかも」とさとうさん。
また、長崎といえば卓袱料理。大皿に盛り付け、各自がご飯の上にのせるのもありだし、きゅうりの漬物を添えればより雨感が増します。ランランランと口ずさみたくなる丼です。
さとうこうじさん
「NKAD丼」レシピ
春雨と合わせる具材ですが、今回はちゃんぽんをイメージし海鮮と豚肉、かまぼこなどを使用。長崎雲仙ハムや年2回収穫されるアスパラなどを加えてもおいしそう
材料（1人前）
●アサリ・・・30g
●むきエビ・・・40g
●イカ・・・30g
●豚コマ肉・・・40g
●もやし・・・40g
●かまぼこ・・・2〜3切れ
●万能ねぎ、にんじん・・・適量
●ごま・・・適量
●韓国春雨・・・70g
●市販のちゃんぽんのタレ（お好みのもの）
※海鮮はシーフードミックスでも可
作り方
1.大さじ１のサラダ油(分量外)を敷いたフライパンを熱し、アサリ、エビ、イカ、豚コマ肉、かまぼこ、野菜を加えて強火で炒める。
2.豚肉に火が通ったらちゃんぽんのタレを合わせ、火を止める。
3.韓国春雨を茹でる。
4.３を２に加えて再びに火かけ、炒め合わせる。
5.ご飯の上にのせ、好みでゴマをふりかけて完成。
レシピ／さとうこうじ
ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。
※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。
※月刊情報誌『おとなの週末』から転載