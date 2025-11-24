THE SUPER FRUITが、11月23日(日)に、自身初となる幕張メッセでのワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ＞を開催した。

当日は公演の1曲目から新曲「Welcome to Our World」を初披露。この日を楽しみに集まったフルファミ（ファンネーム）を大きく沸かせた。

最新曲「Welcome to Our World」は、まさに“スパフルワールド”への招待状のような一曲。扉が開き、メンバーそれぞれの7色が輝く虹色の世界へ飛び込むワクワク感、そして“ここから何かが始まる”という高揚感が満ちたエレクトロサウンドが魅力の楽曲。THE SUPER FRUITというグループの新たな一面、さらに次のステージへとステップアップしていくスケール感をたっぷりと味わえる作品となっている。

さらに、来年5都市を巡るホールツアーTHE SUPER FRUIT＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞の開催も発表された。その他にも『THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ』のU-NEXTでの独占ライブ配信の発表や、2026年12月12日(土) に＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞を開催することを宣言。新曲リリースも予定しているとのことで今後の動きも注目される。

撮影◎上溝 恭香、森 好弘

■Digital Single「Welcome to Our World」

2025年11月23日 配信スタート

https://supafuru.lnk.to/wtow

■＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞

2026年

【愛知】5月4日(月祝) アマノ芸術創造センター名古屋

【兵庫】5月5日(火祝) 神戸朝日ホール

【東京】5月8日(金) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【福岡】5月24日(日) 福岡トヨタホール スカラエスパシオ

【宮城】5月30日(土) 仙台銀行ホールイズミティ21 ＜チケット＞

全席指定 6800円 / ファミリー席 6800円 ＊1drink代別途

SNS先行URL https://l-tike.com/supafuru/