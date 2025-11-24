櫻坂46・松田里奈、あふれる笑顔から水着カットまで！ 1st写真集『まつりの時間』書店別特典12種ビジュアル解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（2026年1月20日幻冬舎から発売）より、書店別特典となるポストカードとB3折り目なしポスターのビジュアル全12種が解禁された。
【写真】HMV＆BOOKS SHIBUYAの特典B3折り目なしポスターは話題を集めた水着カットの別バージョン！
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
今回解禁された書店別特典は全12種類。ポストカード（7種類）とB3折り目なしポスター（5種類）がすべて通常版に付く。
【ポストカード】7種類
■@Loppi・HMV（EC・店舗 ※HMV＆BOOKS SHIBUYA、record shop除く）
オークランドのスーパーで、大好きなポテトチップスを両腕いっぱいに。いたずらっ子のような表情に、親近感が湧く一枚。
■タワーレコード（タワーレコード渋谷店除く）
オークランドの街中で、手にしたドーナツを片手におどけてみせる姿が可愛らしいカット。休日に一緒にお出かけしているような気分に。
■TSUTAYA （SHIBUYA TSUTAYA除く） ※初解禁衣装
夜のレストランで、料理が運ばれるのを待っているシーン。こちらを見つめるまっすぐな瞳から目が離せない。
■コーチャンフォー ※初解禁衣装
植物園にて。ピンクの花にそっと頬を寄せ、こちらをチラッと見つめる仕草に胸がときめく。ハーフツインの髪型も、可愛らしさを一層引き立てる。
■三省堂書店
街中のワンシーン。ベンチに座り、まるで至近距離で会話をしているかのような一枚。どこか大人びたアンニュイな表情が印象的。
■紀伊國屋書店 ※初解禁衣装
植物園でのおふざけショット。天真爛漫な魅力が、このカットにたっぷりと詰まっている。思わず「見てみて〜！」という声が聞こえてきそうな、無邪気な一枚。
■セブンネット
オークランド郊外のコテージにて。花を耳に添え、こちらをじっと見つめる表情が印象的。やわらかな太陽の光が顔に差し込み、どこか神秘的な雰囲気をまとっている。
【B3折り目なしポスター】5種類
■HMV＆BOOKS SHIBUYA
先日の解禁カットでも大きな話題を呼んだ水着カットのポーズ違い。ビーチに身を預ける姿から大人の魅力が漂う。
■セブンネット ※初解禁衣装
ホテルのジャグジーにて。こちらを振り返り、微笑む姿に心がときめく。撮影に向けて内面も外見も磨き続けてきた松田。その自信と輝きが存分に伝わるカット。
■星野書店近鉄パッセ店 ※初解禁衣装
コテージの屋根裏部屋にて。どこかミステリアスなまなざしに思わずドキッとする。可愛らしさと大人っぽさが同時に漂う、魅力あふれる一枚。
■SHIBUYA TSUTAYA ※初解禁衣装
羊の耳をつけてにっこり。“まつり羊”のチャーミングさに魅了される。25歳最後の夜に撮影した一枚。
■タワーレコード渋谷店 ※初解禁衣装
撮影初日、夕暮れの海辺にて撮影された1枚。ふと見せた儚げな表情に目を奪われる。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
