指原莉乃33歳、大人の色香漂う最新ショットにネット驚き レコード大賞作詞賞受賞も報告
AKB48元メンバーでタレントの指原莉乃が23日にインスタグラムを更新。33際の誕生日を迎えたことを報告し、近影を公開すると、ファンから「美しすぎる…」「メチャクチャ綺麗」といった声が集まった。
【写真】指原莉乃、ファン称賛の最新ショット
21日が誕生日の指原が「気付けば、33歳になりました！」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ワイングラスを片手にカメラに微笑みかけるソロショットや、写真が添えられたバースデーケーキ、さらに秋元康や関係者に囲まれ笑顔でピースサインを見せる集合ショットが収められている。また指原は、自身がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」の楽曲「とくべチュ、して」で第67回日本レコード大賞作詩賞を受賞したことも報告している。
彼女の投稿に、ファンからは祝福が相次ぎ、さらに近影にも「美しすぎる…」「メチャクチャ綺麗 ヤバいね」「どんどん可愛くなっていく！」などの称賛が相次いでいる。
■指原莉乃（さしはら りの）
1992年11月21日生まれ。大分県出身。2007年、AKB48 第二回研究生（5期生）オーディションに合格しアイドルデビュー。HKT48、STU48を経て、卒業後は＝LOVEや≠ME、≒JOYといったアイドルグループのプロデュースの他、タレントとしてバラエティ番組等で活躍している。
引用：「指原莉乃」インスタグラム（@345insta）
