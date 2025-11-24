【北京＝吉永亜希子、ヨハネスブルク＝笹子美奈子】アフリカ大陸初の開催となる主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議は、米国が欠席する中で行われた。

中国は、アフリカなど新興・途上国の「グローバル・サウス」の支援から手を引く米国に取って代わるように新たな支援を打ち出し、更なる浸透を狙っている。

「一国主義や保護主義が蔓延（まんえん）し、対立が激化している。Ｇ２０は連帯と協力の正しい道に戻るよう促進すべきだ」。中国の李強（リーチャン）首相は２２日、首脳会議で米国のボイコットを念頭にこう発言した。アフリカの工業化進展への協力を強化する方針も表明した。

中国によるアフリカ各国政府向けの融資額は、中国経済の減速に伴い、２０１６年のピーク以降、減少傾向だ。だが、トランプ政権の対外援助削減発表後、中国は公衆衛生など、米国が撤退する分野で協力を申し出て、後釜を狙っている。

国営新華社通信によると、２０日には、在南ア中国大使館で、エイズウイルス（ＨＩＶ）感染予防のプロジェクト発足式典が行われた。

南アはＨＩＶ事業の１７％を米国に依存していたが、米国は今年２月、南アへの援助の全面停止を発表。同通信によると、中国は南アのＨＩＶ対策に３５０万ドル（約５億５０００万円）を追加拠出している。２月には、アフリカ疾病管理予防センターへの４００万ドル（約６億２０００万円）の拠出も発表した。

債務残高が膨れ上がって中国と距離を置きつつある国も、再びたぐり寄せようとしている。中国外務省によると、李強氏はＧ２０に先立ち、２０年に債務不履行に陥ったザンビアを２１日に訪問。同国とタンザニアを結ぶ総延長１８６０キロ・メートルのタザラ鉄道の大規模改修工事の開始を記念する行事に出席した。

タザラ鉄道は１９７０年代、中国がアフリカで建設した大規模インフラ（社会基盤）整備事業の先駆けとなった象徴的なプロジェクトだ。中国の国営建設大手「中国鉄建」傘下の企業が１４億ドル（約２２００億円）以上を拠出し、今後３０年で線路の改修や７００両以上の貨車の調達を担うという。

ザンビアは世界有数の銅鉱床「カッパーベルト」の中心地で、電気自動車（ＥＶ）やスマートフォンの原料となる銅の需要が高まっており、資源争奪戦の舞台でもある。