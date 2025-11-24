24日（月）東北や北陸は急な雨や雷雨に注意。太平洋側は行楽日和になるでしょう。

＜24日（月）の天気＞

日本海から流れ込む湿った空気の影響で、日本海側では雲が多くなっています。上空に寒気が入ることで大気の状態が不安定になり、午後は東北や北陸で急な強い雨や雷に注意が必要です。

一方、北海道や太平洋側では晴れているところが多く、おだやかな小春日和になっています。洗濯日和・お出掛け日和ですが、夜遅くには九州で雨の降り出すところがあり、翌日にかけて西から天気が崩れる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 12℃（＋1）

仙台 16℃（±0）

新潟 14℃（-2）

東京 18℃（＋2）

名古屋 18℃（±0）

大阪 19℃（＋1）

鳥取 20℃（＋1）

高知 21℃（＋1）

福岡 19℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本

25日（火）は広く雨が降り、風も強まる見込みです。急な雨脚の強まりや雷にご注意ください。また、雨上がりには黄砂が飛んでくる可能性があります。26日（水）は晴れ間が戻りますが、山陰や近畿北部は午前中まで冷たい雨が降るでしょう。寒気が入るため、昼間もヒンヤリとしそうです。

27日（木）は前線が通過するため、くもりや雨のところが多くなりそうです。週末は広く日差しが届くでしょう。

■北日本・東日本

25日（火）は雲が広がり、東日本では日中にザッと雨の降る時間帯がありそうです。冷たい風が吹いて、東京や名古屋では最高気温13℃と12月並みの予想です。夕方以降は北日本でも雨の降りだすところがあるでしょう。

26日（水）は冬型の気圧配置になるため、日本海側で雨や雪が降り風も強まる見込みです。太平洋側では乾燥した晴天になりそうです。その後も週末にかけて、北日本や北陸で雨や雪の日が多くなるでしょう。