熱の入った練習風景＝１９日、横浜市西区の県立音楽堂

キリストの誕生から受難、復活までを壮大なスケールで描くヘンデルの「メサイア」が１２月７日、神奈川県立音楽堂（横浜市西区）で上演される。県内のアマチュア合唱団や高校生らによる１００人余りの合唱団の練習が日々行われ、本番に向けて次第に熱を帯びている。

音楽堂でのメサイアの公演は１９６６年から５０年以上にわたって続いており、クリスマスシーズン恒例のコンサートとして親しまれてきた。第一線で活躍するプロのソリストとアマチュアの合唱団員が、大塚直哉さん（５４）の指揮で神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏に乗せて、ドラマチックに歌い上げる。

次世代に伝統を伝えていくため、県内の高校生が参加する「メサイア未来プロジェクト」を２０１１年に開始。今年は県立湘南高校、県立多摩高校、法政大学第二高校の合唱部員やＯＢら６４人が参加する。

１９日の練習では、古楽専門家の大塚さんが古楽的なアプローチや発音方法などを分かりやすく解説しながらハーモニーを確認した。

１回目の公演から一度も休みなく参加している門間誠蔵さん（９１）＝鎌倉市＝は「健康で歌えることに感謝の思い。孫のような若い人たちと一緒に歌えて楽しい」と笑顔で話した。

大塚さんは「宗教曲ではあるが、人間の心の動きがテーマとなっており、信仰に関係なく共有できるものがある。ヘンデルにとっても聖書は古い言葉だった。現代に生きる自分たちが演奏する意味や喜びを大事にしたい」と言う。

公演は午後２時半開演。全席指定、一般３千円、高校生以下無料。問い合わせはチケットかながわ電話（０５７０）０１５４１５。