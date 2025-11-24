タレントの井上咲楽が、海外でカメラを紛失したことを報告した。

井上は２４日までに、自身のインスタグラムを更新。「ベルリンでカメラを無くしました！ ＶｌｏｇをＹｏｕＴｕｂｅで出そうと意気込んでいましたが、日本に帰ってきたらカメラがないことに気づきました。おそらくベルリンのタクシーの中に忘れてきました…」と旅行中のドイツ・ベルリンで動画を撮影したカメラをなくしたことを伝えた。

「それまで撮っていたＹｏｕＴｕｂｅのバックアップもとっていなくて、データごと全てなくなったことに愕然…（これ以降、撮影したら二重でバックアップを取るようになりました。） でも、いろんなところに行って素敵なお店もたくさんあったのでその記憶だけでもみなさんにお届けしたい！ということでめちゃくちゃ考えた結果「人任せｖｌｏｇ」を作ろうということになりました。ベルリンでよくしていただいたお店の方にインスタのＤＭで連絡をとって、本当に生意気で申し訳ないですが、無理を言ってベルリンで私が巡ったお店の映像を撮って送っていただきました」と、救済してもらったことも報告した。

そして、思い出を語った井上は「蘇る思い出たち！ カメラをなくさなかったら、こんなに長くベルリンの余韻を楽しめなかった。ｄｍをしてみようと思えなかった！ＹｏｕＴｕｂｅをやっててよかったな〜と思ったのでした。みなさんに感謝！」とつづった。

この投稿には、「ＹｏｕＴｕｂｅ見ました また楽しみにしてます！」「予期せぬアクシデントもさくらちゃんのパワーで味方になりましたね」「またリベンジベルリン楽しみにしてます」などのコメントが寄せられた。