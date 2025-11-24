“動き”を足すだけで若見え！？【50代】のイメチェンは「レイヤーヘア」一択かもーーッ♡

今のヘアスタイルに飽きてきたなと感じたら、イメージチェンジのチャンスかも。トップや顔まわりに動きをプラスできる「レイヤーヘア」は、若々しい印象を目指す50代におすすめのヘアタイルです。今回は、レイヤーで毛先がふんわり動く、大人女性にぴったりなヘアスタイルをピックアップします。

小顔が狙えるレイヤーボブ

自然な外ハネがアクティブな印象を与えるレイヤーボブ。ショートから伸ばしかけの人にもおすすめのヘアスタイルです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんによると、「丸顔さんには特にオススメです！」とのこと。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをカバーしてくれるので、小顔効果も期待できそうです。

軽やかな毛流れで洗練度アップ

こちらのレイヤーヘアは、美しい毛流れが洗練された印象を与えてくれそう。レイヤーカットによって髪に動きがプラスされ、軽やかな雰囲気に仕上がっています。ヘアスタイリストの@kaihatsu_tomoyaさんは、「長さを変えなくても髪型は変わります」とコメント。レイヤーカットを入れることで、長さを変えずにイメージチェンジできそうです。

ピンクのカラーで遊び心をプラス

こちらは、ヘアスタイリストの@rico_salonさんが、「ピンクの外ハネ」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとしたレイヤーヘアを、ピンクのニュアンスを感じさせるカラーリングで仕上げ、より柔らかな雰囲気を演出しています。毛先を軽く巻くだけできまりそうなので、スタイリングもラクにできそうです。

エレガントな雰囲気が大人にぴったり

ボリューム感と毛流れがエレガントなミディアムレイヤーボブ。大人女性にぴったりな華やかさを演出できそうです。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんによると、「内巻きのくるくるドライヤーのみで簡単スタイリングで3ヶ月持つ」とのこと。忙しい50代にも嬉しいヘアスタイルと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@rico_salon様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri