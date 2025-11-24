バイエルン・ミュンヘン谷川萌々子、冷静フィニッシュで2ゴール目を決めた

バイエルン・ミュンヘン女子チーム所属のMF谷川萌々子が2ゴールを決めた。

現地時間11月23日にドイツ女子ブンデスリーガのホッフェンハイム戦で、チームを5-1の勝利に導いた。

1-1で迎えた前半終了間際にホッフェンハイムが退場者を出したゲームは、後半にバイエルンの攻撃力が爆発した。谷川は2-1と勝ち越した後の後半11分にチームの3点目を決めると、さらに後半29分には持ち前の得点感覚を見せた。

味方が横パスをつないだところで相手の最終ライン背後へ走り込む反応を見せてスルーパスを受けると、ファーサイドを狙うようなステップと身体の向きからニアサイドに蹴り込んで自身の2点目を決めた。

谷川は11月29日にカナダ女子代表と対戦するなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーに選出されている。出場すれば国内でのプレーは昨年10月の韓国女子代表戦以来となるだけに、ドイツで成長する20歳が躍動する姿が期待される。ファンからは「やばいフィニッシュ」「さすがの技術」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）