事あるごとに態度がコロコロ変わる女性は「めんどくさい女」と呼ばれることがある。SNSで漫画を投稿しているあやこさんは、我が子がそんな「めんどくさい女」になってしまうのでは…と心配する様子を漫画『めんどくさい女』で描いている。



【漫画】めんどくさい女になりそうな愛娘

物語は、用意された朝ごはんを見た娘のひと言から始まる。おにぎりが出された途端、「えぇ～朝ごはんおにぎりィ？ 朝はパンがいいなぁ…」とため息まじりの不満顔だ。



あやこさんが「そんなこと言わないで、早く食べてお出かけしないと！」と促すと、今度は「お出かけメンドクサイ。行きたくない」とふくれっ面になる。しかし「車で送ってあげるから」と言われた瞬間、「えっ、じゃあ行くー！」と目を輝かせる。



その「めんどくささ」は帰宅後も続く。



テレビをつけると怖い番組が流れており、「私、コワイの平気だよ」と余裕の表情で見始める娘。しかし数分後には泣きじゃくり、「怖い、もう見たくない！」「もうテレビなんか一生見ないもん！」と極端な反応になる。あやこさんが抱きしめて「もう寝たら？」と優しく声をかけると、「一緒に寝よう？ 抱っこで寝るのー！」とさらに大泣き。



この「めんどくさい女」の正体は、まだ4歳の娘のエマちゃんだ。あやこさんは、感情豊かな娘を前に「将来、めっちゃめんどくさい女になってたらどうしよう？」と、思わず心の中でツッコミを入れてしまうのだった。



同作には「甘えたい時にめっちゃ甘やかすと自然に自立します」や「4才にして魔性の女感！」などさまざまな声があがっている。そこで作者のあやこさんに同作について話を聞いた。



ー同作を描かれたきっかけを教えてください。



日頃から次女の行動に振り回されていて「この行動って大人がやってたらヤバいよね」と思ったことがきっかけです。



ーコメント欄で気になったコメントがあれば是非教えてください。



いつもは女性の方からのコメントが多いんですが、この記事には男性の方から「男はこういう女性に弱いんですよ～」というコメントがいくつかあってよく覚えてます。振り回されたい男性の方は、ぜひ子育てにガッツリ関わってみてほしいです。



ー最後に、同じように子育て中の読者に一言メッセージをお願いします！



子育てって、子供に振り回されることも多いし、将来を案じて不安になったりすることもあると思いますが、命を育てているママたちはすごいです！一緒に胸を張りましょう！