歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

自宅の庭での愛犬との時間を過ごしたことを明かしました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 自宅のお庭で愛犬が全力疾走 投稿動画にファン反響 「ワンちゃん達元気いっぱいで楽しそう」「すんごい豪邸」「お庭素敵すぎるよ！公園だね！」





工藤静香さんは「アムちゃんとエトくんは、お茶をしながら庭を眺めるタイプ」「ルンとビビはお構いなくエンジョイするタイプ」と綴ると、動画をアップ。







投稿された動画では、愛犬たちが、庭で戯れたり、自由に走りまわる様子などが見て取れます。

工藤静香さんは、元気に遊ぶ愛犬を楽しそうに見守りつつも、愛犬たちが踏み倒してしまったお花に「マジか〜」「ダメだこりゃ…」と苦笑し、やや困った様子です。







この投稿にファンからは「すんごい豪邸」・「しーちゃんのお庭素敵すぎるよ！公園だね！」・「ワンちゃん達元気いっぱいで楽しそう」・「ルンちゃんとビビちゃん元気いっぱい 不思議と笑顔になります」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】