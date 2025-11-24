¡ÖÂ®¤¤¤Û¤¦¤¬¸å¤í¤ò¤ä¤ë¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÍèµ¨¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¶Ã°Û¤Î0.96¡¢¸µºå¿À¤Î¹äÏÓ¤¬ÍÍø¡©¡ÖµåÂ®¤¬Â®¤¤¤Û¤¦¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
ºØÆ£¤Î¹äÏÓ¤Ö¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Áá¤¯¤âÍèµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î22Æü¤ËËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÍèÇ¯3·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ëº£µ¨14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿°ËÆ£Âç³¤¤ò¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬»ØÌ¾¡£2ÀïÌÜ¤ÏËÌ»³ÏË´ð¡¢3ÀïÌÜ¤ÏÃ£¹§ÂÀ¤ËÂ÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ë4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âº£µ¨ÈôÌö¤·¤¿·´»ÊÍµÌé¤ò»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¡¢¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÆü¥Ï¥àÅê¼êÁí³ç¡Û12µåÃÄºÇÂ¿´°Åê¿ô¤â½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿ØÊø²õ¡Ä¤Ê¤¼¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ò³ÎÎ¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«?¡ØMVP¤Ï¶Ì°æ¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤!¡ÙÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤òÅ°ÄìÁí³ç!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à½ªÈ×¤Î¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âµå³¦Æâ¤«¤é¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Ç¸½ºß¤ÏÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë´äËÜÊÙ»á¤¬11·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡ÚÆü¥Ï¥àÅê¼êÁí³ç¡Û12µåÃÄºÇÂ¿´°Åê¿ô¤â½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿ØÊø²õ¡Ä¤Ê¤¼¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ØMVP¤Ï¶Ì°æ¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤!¡ÙÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤òÅ°ÄìÁí³ç!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Çº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤Þ¤ºÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ËÆ£¡¢¼ã¼ê¤ÎÃ£¹§ÂÀ¡¢Ê¡ÅçÏ¡¤Ê¤É¼ã¼êÅê¼ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤â¸÷¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼é¸î¿À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£µ¨Ç¤¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæÀµµÁ¡¢¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖµåÂ®¤¬Â®¤¤¤Û¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÌÜ´·¤ì¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤«¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï2022Ç¯10·î¤Ëºå¿À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤éº£µ¨¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£47ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢14¥Û¡¼¥ë¥É3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.35¡¢WHIP¡Ê1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÇ¼Ô¿ô¡Ë0.96¤È¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Ö¡ÊµåÂ®¤¬¡ËÂ®¤¤¤Û¤¦¤¬¸å¤í¤ò¤ä¤ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡9·î¤Î»î¹ç¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Î161¥¥í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹äÏÓ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿ºØÆ£¤Î¹äÂ®µå¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ªÈ×¤ÎÅê¼ê±¿ÍÑ¤ÏÅÄÃæ¢ªºØÆ£¤ÎÊÂ¤Ó¤¬¤è¤ê¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ïº¸ÏÓ¡¢¾å¸¶·òÂÀ¡¢¶Ì°æÂçæÆ¡¢µÜÀ¾¾°À¸¡¢²ÏÌîÎµÀ¸¤Ê¤É¤â¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¿Íºà¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â°ì»þ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿ÌøÀîÂçÚð¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍèµ¨¤Ï½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2°Ì¡¢2°Ì¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹â¤¤²ç¾ë¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Ãå¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤ÏÂÇ½ç¸ÇÄê¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ°ì¤ØÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯½¼¼Â¤ÎÃæ¡¢Âç»ö¤Ê¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤ò¤É¤¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Íèµ¨¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
