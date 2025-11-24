【今週の運勢】2025年11月第5週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

ヌケ感がカギに。
おしゃれも、キャラも、緩やかに。

運気はあなたの想像を超えた勢いで動いています。

1つのきっかけが、より大きなチャンスにつながっていくでしょう。生まれ持った勘の鋭さで、「何かが始まる」「これから変わる」という予感がするから落ち着かないのです。

でも、あれもいるかも、これも必要かも？と気を回す必要はありません。幸運のスケールは、あなたの予想なんて簡単に超えていきます。出たとこ勝負で、求められてから応じていけばいいのです。

リラックスムードのおしゃれは、好感度が高め。なんでもありで、大きく構えて。

愛は、念押しで。「好き」の一言に浮気防止効果も。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)