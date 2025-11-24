みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
世界を動かす。
堂々巡りから抜けましょう。
「やってもムダ」「きっとうまくいかない」ことなら、そのまま、選択肢から外れていくものです。でも、あなたは、ずっと考え続けてしまうはず。「もしかしたら？」「うまくいくかも」的に。その都度、打ち消すのですが。
つまり、本心は、理性の外側にあるということ。勝率は低くても、実現に過大な努力と費用を要したとしても、やってみる価値があるのでは？
自分に正直になって、心のままに動き出すことができたら、流れはガラリと変わります。一歩、踏み出しましょう。
愛は、顔を合わせる時間を増やすのが一番。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
