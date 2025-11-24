【今週の運勢】2025年11月第5週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

言い訳封印で、
世界を動かす。

堂々巡りから抜けましょう。

「やってもムダ」「きっとうまくいかない」ことなら、そのまま、選択肢から外れていくものです。でも、あなたは、ずっと考え続けてしまうはず。「もしかしたら？」「うまくいくかも」的に。その都度、打ち消すのですが。

つまり、本心は、理性の外側にあるということ。勝率は低くても、実現に過大な努力と費用を要したとしても、やってみる価値があるのでは？

自分に正直になって、心のままに動き出すことができたら、流れはガラリと変わります。一歩、踏み出しましょう。

愛は、顔を合わせる時間を増やすのが一番。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)