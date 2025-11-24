元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が23日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。恋愛事情について語った。

中川はお笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴが悩める芸能人を占う企画「バシっと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」に登場した。

中川はりなぴっぴに「素敵な人って現れるのか」と恋愛相談。「ダメ男に引っかかりやすいというか。私が好きになると一直線タイプなんですけど、フタを開けたら彼女がいる人だったり。何回ご飯行っても付き合うことにならないなって思っていたら、今彼女とかそういう気分じゃないみたいな人だったり」とぶっちゃけた。

りなぴっぴが「今はちょっと気になる人とかいい感じの人はいない？」と聞くと、中川は「ご飯とかに行ったりはしているんですけど、この人いい人だなみたいなのが見えてるわけではない。特定ではなく誘われたら行くみたいな」と明かした。

あまりの正直な回答にDenが「凄いプライベートしゃべってくれる。大丈夫？」と驚くと、中川は「けっこうしゃべっちゃってます。（カメラ）忘れてました、一瞬」と焦った様子。お笑いコンビ「千鳥」のノブは「これがりなぴっぴ先生です。タロット使わない日もあります」と話し、笑いを誘った。