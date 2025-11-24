やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
駆け抜けて。
パワフルな1週間を始めましょう。
いつものように、少しずつなじませて調子を取り戻すのではなく、月曜日から全力でいくのです。すると、面白いように話が進んで、あなた好みのペースで1週間を走り切れるでしょう。これまで滞っていた話も一気に動きます。
もし、月曜日にぼんやり過ごしてしまったら、火曜日に仕切り直しを。早起きをしてすべてを前倒しにしていくと、巻き返しが図れるでしょう。
社交は、少数精鋭で。本当に会いたい人、話したい人に絞るとよさそう。オフは、温泉で骨休めを。ただし、湯冷めには注意。
愛は、小旅行が有効。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
