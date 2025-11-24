【今週の運勢】2025年11月第5週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

大船に乗りましょう。
マインドはスタッフで。

ビッグスケールで物事が動きます。

ぼんやりと流れに乗っていくのではなく、意識的に関わっていきましょう。有効な手だてとしては、お世話係に回ること。周りの面倒を見たり、細かい調整を請け負ったりすると、なくてはならない人になれて、最終的には中核に収まることになるでしょう。

裏方仕事を買って出るのもオススメ。仕事の段取り、世の中の仕組みなどをリアルに学び、太いパイプを作れるはず。

オフは、心をからっぽにする時間を持って。瞑想（めいそう）や何かに没頭することでよいリセットに。

デートは、行きつけの場所で自然体で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)