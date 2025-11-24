さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
お任せで。
分かってもらえる星回り。
あなたの希望、都合、好みを把握して、周りが動いてくれるはず。すべてを1人でこなそうとせずに、委ねてみるといいでしょう。決して悪い結果にはなりません。
また、時間差で人の勧めに乗るにも、よい時です。そういえば、昔、誰かが教えてくれた、勧めてくれたことを試してみましょう。今だからこそ、分かるよさを味わえそう。
オフは、アンテナを張って。面白そうなステージ、ストーリーが引っかかってきます。
愛は、大進展。お互いを深く知るチャンス。旅行運も上昇しています。晩秋の観光を楽しんで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
