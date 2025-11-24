WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¼õ¾Þ¡¡¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÖÌµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤òºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼õ¾Þ¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½é¤á¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿À»³ÃÒÍÎ
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¿À»³¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤³¤Ë¤³¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È²ó¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¹õ¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Ã¤Ý¤¤Çò¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥³¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤È¤Ï¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò½é¤á¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿À»³¤Ï¡ÖÌµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÎÁ°¿È¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥Í¥¤¥ë¤ò°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¿¦¶È¤Ê¤É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÁª½Ð¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¿À»³¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ÈøÂÀÍÛ¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡¦¥¿¥«¥·¡Ë¡¢MOMOKA¡ÊHANA¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢»³Åì¾¼»Ò»á¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤¬±ÇÁü½Ð±é¤·¤¿¡£
