»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¹ñÆâ¤ÇÀ¯¸¢¤¿¤¿¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¦¤Ä¤Ü¡×¡¡¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ÇÆüÃæÂÐÎ©¤Ç»ä¸«¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬£²£´Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¹Â¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÅ±²ó¤È¼Õºá¤òÍ×µá¡£ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¤äÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤ÉÆüÁý¤·¤ËÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë£µ£´Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÂßÍ¿¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Î°·¤¤Êý¤¬·ë²ÌÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Í¿ÅÞ¡¢ÌîÅÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹ñ²ñÁ´ÂÎ¤Î¼ÁÌä¤Î¼Á¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À¯¸¢¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¹ñ±×¤è¤êÀ¯¶É¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌäÂê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤ÆÀ¯¶É¤¿¤¿¤°ì¿§¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤ª¤ë¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²¿¿Í¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢º¬ËÜ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁ´ÉôÈ´¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¹ñÆâ¤ÇÀ¯¸¢¤ò¤¿¤¿¤¯¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤Î»×¤¦¤Ä¤Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢¤½¤Î´í¸±¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£