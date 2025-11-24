２３日夜はドラマで主要人物やその関係者の死や病気が相次ぎ、多くの視聴者を悲しませた一夜となった。

葵わかな＆神尾楓珠ダブル主演の「すべての恋が終わるとしても」（テレビ朝日系）第７話で、がんと闘うイラストレーターの真央（神尾）が、３０日の最終話を待たずに急逝した。

美術を通じて関係を深めた真央と由宇（葵）の恋愛を中心に描かれたドラマ。余命３か月を宣告された真央はその期間をクリアし、由宇は奇跡的な寛解を願う。一方で真央は死を覚悟して「先に逝っちゃうけど、ごめんね」と両親に告げ、真央には「俺には、俺が死んだ後も心から幸せになってほしいって思える人たちがいる」と話す。それこそが、探してきた「生きた証」だった。

真央は点滴のため入院した後、容体が急変。ベッドに突っ伏して眠る付き添いの由宇を見て「死にたくないなぁ」と漏らしたのが最後の言葉になった。

Ｘ（旧ツイッター）には「今話で亡くなっちゃうとは」「亡くなるなんて辛すぎる」「（死んだ後）真央にずっとＬＩＮＥ送る由宇が切ない」といった驚きや悲しみの視聴者投稿が寄せられた。

同ドラマ直前のＴＢＳ系「ザ・ロイヤルファミリー」第７話では、妻夫木聡演じる主人公の人生を変えた競走馬馬主・山王（佐藤浩市）が息絶えた。体が弱っていく山王は、婚外子の中条（目黒蓮）から、相続馬限定馬主の条件を満たして２世馬を譲ってもらえる日まで「絶対生きて」と言われると、「バカ言うんじゃない。その馬が先頭でゴールするまでだ。俺を勝手に殺すな」と言い返す。

実際、その通りに。約束から３年後まで山王は生き抜き、愛馬ロイヤルホープの子ロイヤルファミリーがデビュー戦を制するのを映像で見届け、旅立った。馬主代理で競馬場にいた中条は、馬主として勝利の口取りに臨んだ。

Ｘでは「山王耕造ロスが…」「耕造社長もう見れないのかなあ」「感情が整理つかない」などとさまざまな反応が発信された。

日本テレビ系「ぼくたちん家」第７話では主人公・玄一（及川光博）が突然、上京した母の千代子（由紀さおり）との食事中に「死んじゃうみたい、私。余命宣告されちゃって。あと４か月」と言われる。気丈に振る舞う千代子だが、ゲイの息子を理解するため愛読するようになったＢＬコミックを開き、玄一に「すきだよ」というセリフを言ってくれと頼む…。

１０月期ドラマでは、フジテレビ系「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」でも、余命３か月と宣告された女性（風吹ジュン）の存在が、主人公の遺品整理人（草磲剛）と同女性の娘（中村ゆり）を運命的に出合わせる…。テレビ東京系「介護スナックベルサイユ」（宮崎美子主演）は死期を迎えた客だらけ。「命」「人生」を描くドラマが多い今期となっている。