わが家のふるさと納税額は毎年3万円ですが、ママ友は「毎年10万円」と話していました。わが家の3倍以上の年収があるということですか？

ふるさと納税額は「年収」だけで決まらない

ふるさと納税で控除を受けられる上限額は、主に以下の条件で変化します。



・年収（給与収入）

・家族構成（扶養の人数）

・住宅ローン控除や医療費控除などの有無

・共働きか片働きか



例えば、同じ年収600万円でも、共働きで扶養が少ない家庭は控除額が高くなりやすく、片働きで扶養が多い家庭は控除額が下がる傾向にあります。つまり、「控除額10万円＝年収約3倍」という単純な関係ではないのです。



「3万円の家庭」と「10万円の家庭」はどれくらい違う？

概算の目安として、以下のようなケースが一般的です。



・独身または共働き・子なしの年収600～700万円前後 → 上限約8～10万円

・共働きで子ども1人・世帯年収900万円前後 → 上限約10～12万円

・片働きで子ども2人・年収500～600万円 → 上限約3～5万円



つまり、あなたの家庭がふるさと納税の上限額3万円で、ママ友が10万円だとしても、それが年収差の結果とは限りません。家庭の控除状況や共働きかどうかが大きく関係しているのです。



「うちは年収低いの？ 」と落ち込む必要はない

ふるさと納税の話をするとき、どうしても「寄付額が多い＝収入が高い」と感じてしまいがちです。しかし、住宅ローン控除や子どもの扶養控除など、家計の事情は家庭によってまったく異なります。

むしろ、税金面での優遇を受けているからこそ、ふるさと納税の上限額が低くなる場合もあります。それは「不利」ではなく、すでに税負担が軽くなる仕組みが働いているということです。



ふるさと納税額の差は“収入差”とは限らない

ふるさと納税額の違いは、単純に年収の差には結びつきません。あなたが3万円、ママ友が10万円だからといって「収入が3倍」と決めつけることはできないのです。



・控除額は年収・家族構成・控除の有無など複合的な条件で決まる

・共働きや扶養人数によって大きく変動する

・3万円＝年収が低い、10万円＝年収が高いという図式ではない



他の家庭と比較するよりも、自分たちの家計に合ったふるさと納税額を把握し、無理のない範囲で活用することが大切です。



出典

総務省 ふるさと納税のしくみ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー