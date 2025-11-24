CNBLUEイ・ジョンシン、六本木でのプライベートショット公開「イルミネーションより輝いてる」「かっこよすぎ」と話題
【モデルプレス＝2025/11/24】韓国の人3組バンド・CNBLUEのイ・ジョンシンが11月22日、自身のInstagramを更新。東京・六本木でのプライベートショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】34歳韓国人気イケメン「オーラすごい」六本木イルミに降臨
ジョンシンは「東京はすでにクリスマス気分」とつづり、プライベート動画を公開。イルミネーションが輝く六本木の街中で、パーカーを被り、ピースサインで自撮りを見せている。
この投稿に「とても綺麗」「イルミネーションより輝いてる」「かっこよすぎ」「オーラすごい」「ジョンシンがいるから東京の美しさが増してる」などとコメントが寄せられている。
ジョンシンは、 CNBLUEのベース、ラップ、ボーカルを担当。俳優としても活躍しており、2017年に韓国で放送されたテレビドラマ「猟奇的な彼女」などに出演している。（modelpress編集部）
