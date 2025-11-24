「辛いけど吹っ切れた」と女の子に感謝される告白の断り方９パターン
女の子が勇気を振り絞って好意を打ち明けてくれたのに、NOを突きつけるのは簡単なことではありません。傷つけてしまうのは仕方がないとしても、自分に告白したことを後悔させるような断り方だけは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『辛いけど吹っ切れた』と女の子に感謝される告白の断り方」をご紹介します。
【１】「俺なんかよりもっといい人が見つかるよ」と幸せを願う
「すぐにはそう思えないけれど、前を見て頑張ろうと思いました」（20代女性）というように、ただ告白を断るだけではなく、応援メッセージを添えるパターンです。とはいえ、結婚を意識しているような相手にとっては、無責任なセリフに聞こえるおそれもあるので、言い方には気を付けましょう。
【２】「このことは二人だけの秘密にするから」と口外しないことを約束する
「人が嫌がることは絶対にしないんだなって、ますます株があがりました」（20代女性）というように、告白の件を他言しないと固く誓うのも、女の子を安心させるようです。ただでさえ失恋のダメージを受けている相手をそれ以上落ち込ませないよう、優しくフォローしてあげましょう。
【３】「明日からはまた、いつもの関係に戻りましょう」と提案する
「そんなにすぐに戻れるかわからないけど、優しい言葉だと思いました」（20代女性）というように、「告白前と変わらない関係」を強調する手もあります。会社の同僚や部活の先輩・後輩といったつながりであれば、お互いに傷が浅く済む対処を選びたいところです。
【４】「ごめん！嬉しいけど、彼女として見られないと思う」と素直な気持ちを明かす
「正直な人だなと思った。でも、そこが好きでした」（20代女性）というように、なんでも本音で話し合える間柄であれば、ストレートに気持ちを伝えるのもいいかもしれません。告白してくれたことに対する感謝の気持ちも忘れずに添えましょう。
【５】「落ち着いたら、また遊びにいこ」と気まずい関係をつくらないようにする
「振られても、普通に遊びに行ったりできるんだ！と思ったら気が楽になりました」（20代女性）というように、告白を断っても、ギクシャクしないように配慮するパターンです。もともと大勢で遊ぶ仲なのであれば、それまでと同じ頻度で誘ってあげるといいでしょう。
【６】「これからも友達でいたいけど…都合よすぎかな？」と丁寧にお願いする
「気遣いが感じられて、この人を好きになってよかったと思いました」（20代女性）というように、それまでと変わらない関係を保とうとするのも、好印象のようです。変なムードにならないよう、できるだけ笑顔で話しましょう。
【７】「ハゲそうなくらい悩んだけど…やっぱり付き合えない」と熟慮のうえで決断する
「真剣に考えてくれたことがわかった。いい人なんだなと思いました」（20代女性）というように、時間をもらってじっくり考えてから答えを出すと、誠実に映るようです。ただし、結論を延ばし延ばしにするのではなく、一週間なら一週間と期限を区切って相手を待たせないようにしたいものです。
【８】「すっごい嬉しいけど彼女がいるんだ…ごめん」とはっきり理由を述べる
「それなら仕方がないか…と思えました」（10代女性）というように、付き合うことができない理由をきちんと説明して、納得してもらうパターンです。「付き合うのは無理だけれど告白されて嬉しい」という気持ちだけは伝えたいところです。
【９】「ごめんなさい！だけど君の気持ちものすごく嬉しい！」と感謝する
「辛いけど、喜んでもらえたら少しは救われます」（10代女性）というように、告白されたことをありがたいと感じたら、素直にその気持ちを言葉に出すといいかもしれません。自分のために勇気を出してくれたことに心から感謝しましょう。
自分に好意を抱いてくれたことについて、感謝の気持ちを示すのが大前提となるようです。そのうえで、相手の性格やそれまでの関係性に応じて言葉を選ぶといいでしょう。（外山武史）
