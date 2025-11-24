お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが２４日、都内で行われた「バルクサミット」のＰＲイベントに登場した。

野田はウォーキングランジをしながら登場。スーツを脱ぎ、タンクトップ姿で「自信がある」という三頭筋と大胸筋をアピールした。サプリメントについて「僕は好き嫌いが多くて、栄養のの偏りが生まれてしまう。サプリメントがあると、偏食の人間は助かるなと思います」と愛用していることを明かした。

筋肉芸人として認知されているが、２０１４年時点では体重が５８キロしかなかったという。「ダンクシュートがしたい」という一心で筋トレを始め、３か月で１５キロ増加し、筋肉量も４キロほど増えた。「バカ食いしましたね。ジムには週７で行って、家だと思って。ジャンプ力は伸びなかったんですけど、マッチョにはなってました」と笑顔で振り返った。

現在は、吉本興業所属のお笑い芸人やタレントがトレーナーを務める「クリスタルジム」を経営中。「ジムに来なくなる理由が一番は面白くないからだと思う。理由さえあれば、誰だってマッチョになれる」と力説。司会者から「クリスタルジムは笑いが絶えないってことですかね」と聞かれると、「今のところ笑い声聞こえたことない。僕のいないところでバカウケしてるって本人たちは言ってます」と話し、笑いを誘った。

同イベントは、アメリカ生まれのサプリメント「ネイチャーメイド」が健康や体づくりにおけるビタミン・ミネラルの重要性を発信するイベント。