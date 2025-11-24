目の付け所に拍手！小2の“Switch2が欲しい理由”→プレゼン力に12万いいね「これは買わないと」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、りりぃ@ダンスゲーム世界チャンピオン(@ugogon)さんの投稿です。子どもの「新しいゲームほしい」攻撃は、どの家庭でも「あるある」の悩みですよね。“ただ欲しい”では終わらない、小学2年生のお子さんが見せた見事なプレゼン力。思わずパパが言葉を失ったというその理由とは…？
子どもが新しいゲーム機を欲しがったとき、親としてはつい「まだ使えるでしょ」「今ので十分でしょ」と言いたくなるものですよね。投稿者の小2娘さんは、買わない理由を完璧に論破してきたそう。その説得力に、驚きの声が寄せられています。
ただ「欲しい」と言うだけでなく、ロード時間の短縮という“技術的なメリット”まで持ち出してくる小2娘さん。パパの返答が無言になるのも、納得の説得力でしたね。
小2娘の「Switch2が欲しい理由」がガチすぎた…！
小2の娘👩「パパswitch2買ってお願い」
僕「買わないよ。どうぶつの森しかやらないんだから、Switch2いらないでしょ」
小2の娘👩「ホーム画面に戻る時のロード時間が54秒かかるところが、Switch2だと、"24秒"に短縮されるんだよ......」
僕「」
この投稿には「目のつけどころが素晴らしい娘さんですね😀」「プレゼンの準備がしっかりできている賢いお子さんですね」などのリプライがついていました。娘さんのプレゼンの効果もあってか、後日買ってあげることにしたそうです。
ゲーム機をめぐるやり取りから、子どもの観察力や説明力に驚かされることも多いもの。思わずクスッとしてしまう微笑ましいエピソードでした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）