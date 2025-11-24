テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が23日、インスタグラムを更新。女優田中みな実（39）と南海キャンディーズ山里亮太（48）とのスリーショットを公開した。

「今日は我らがみな実さんのお誕生日 おめでとうございます」と書き出し、同日に39歳の誕生日を迎えた田中を祝福。「先日3人で久しぶりに集まることができました 山里さんが最高に美味しい和食をご馳走してくれました（予約したのはみな実さん）」とつづり、3人で笑顔を見せる写真をアップ。

「話が止まらず、時間が一瞬でした！！！ 絶対に外には出せない内容ですが！！！！ 楽しかったです ありがとうございました 番組をきっかけに素敵な先輩方と長くお付き合いをさせていただき感激です！」と締めくくった。

この投稿に対し「この3人組めっちゃ好きです」「あ！メガネないから、山ちゃんと気づくのに時間かかりました」「一夜限りあざとくて何が悪いの？にみな実さんと共に復活してほしいです」「安定の3人ですね」などと書き込まれていた。

田中は15日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）でこの会合について言及。「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）の共演者3人での集まりだといい、場所は帝国ホテル内だと明かしている。