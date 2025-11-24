【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】夫に相談「俺は100％味方だから」ホッ…＜第5話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第5話 私の心が狭い？
【編集部コメント】
悪気がなく困った発言を連発してしまうお義母さんですが、息子である旦那さんが100％ユウカさんの味方でよかったです！ しかしユウカさんは、「自分の実家にばかりべたべたするダメ嫁」と言われないよう、出産に関しての連絡を義実家と実家で合わせることにしたのだとか。きっとお母さんに相談したい瞬間もでてくるだろうと思いますが、お義母さんに配慮してマサユキさんとふたりで出産を乗り越えることにしたユウカさん。大変だと思いますが、無事出産を終えられるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
