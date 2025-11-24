初Vのウー・チャイェンが1800万円獲得 佐久間朱莉は約1億円リードで最終戦へ【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第35戦「大王製紙エリエールレディス」が終了し、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】スバルのSUVもゲットだぜ！
今大会でツアー初優勝を飾ったウー・チャイェン（台湾）は賞金1800万円を獲得。今季通算は6555万8474円となり、ランキングは27位から13位へと大きく浮上した。ランキング1位の佐久間朱莉は単独2位で900万円を加算。今季通算は2億2663万7959円に到達し、現時点で2位の河本結（1億3038万5725円）に約9625万円差をつけている。これまで1位と2位の差が最も開いたのは、昨年の竹田麗央（1位）と小祝さくら（2位）の9239万4941円。今週の最終戦終了時点で佐久間が2位との差を1億円以上に広げれば、ツアー史上初となる。3位以下は神谷そら（1億2666万8456円）、高橋彩華（1億873万6427円）、菅楓華（1億572万6033円）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
