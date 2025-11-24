＜自力で血圧を下げる習慣＞アスリートに学ぶ「ちょいドキ運動」で血圧を下げる【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

自力で血圧を下げる習慣⑥ ちょいドキ運動で心肺機能アップ

肺活量が多いアスリートは低血圧

アスリートの多くは低血圧です。理由はトレーニングによって肺活量が多くなっているから。同様に私たちも、心肺機能を活性化させることで降圧効果が期待できます。

とはいえ、毎日ハードなランニングやトレーニングをするのは大変です。運動不足を自覚しているなら、ちょっと心臓がドキドキする程度の”ちょいドキ運動”で十分。ためしに普段エスカレーターを使っている駅で、階段を使ってみてください。驚くほど息が上がるはずです。これで、どのくらい自分の心肺機能が老えているかわかるはずです。

ウオーキングよりハイキング

特に効果的なのが重力に逆らう動きです。階段の上り下りや、山歩きを楽しむハイキングは、上りでは足の筋肉を、下りでは体幹が鍛えられるので非常にオススメ。ちなみにウオーキングは”ちょいドキ運動”とは言えません。「歩くこと自体が運動」というような高齢の方であれば別ですが、普通に歩ける人はウオーキング程度では”ちょいドキ”しませんよね。

早歩きにするか、上り坂を利用するなど、少しずつ負荷をかけることを心がけましょう。心臓がドキドキして、じわりと汗をかくようならOKです。

ちょいドキ運動をしよう！

■ エスカレーターではなく階段を使う

■ 車ではなく自転車に乗る

■ ウォーキングなら早歩きにする

■ 上り坂を利用する

