ラストはシドニー便

JAL（日本航空）の公式SNSアカウントは2025年11月20日、同社で運用されていたボーイング777-300ER「JA732J」が2025年11月20日をもって、定期便ラストフライトを迎えたと投稿しました。この投稿はXで21日午前10時30分時点で、10万を超えるインプレッションを記録しており、多くの反響も寄せられています。

【写真】かっこいいしデカい！これが退役の「特別なJAL機」全貌です

「JA732J」は2004年にJALに納入され、おもに長距離国際線を担当してきました。また退役まで、同社が所属する航空連合「ワンワールド」のロゴが入った特別塗装機となっていました。同社旅客便としての最終フライトは20日羽田着のJL52便（シドニー発羽田行き）で、232人の乗客を乗せ、17時頃に羽田空港へと到着しています。

JALの777-300ERは全長73.9m、全幅64.8mもある大型の機体で、最大航続距離は約1万4000kmにおよび、搭載するゼネラル・エレクトリック社製の「GE90-115B」エンジンは、「世界でもっとも強力なターボファンエンジン」としてギネス記録に認定されています。なおJALの777-300ERは後継機である「エアバスA350-1000」の導入にともなって、順次退役が進められています。

公式アカウントの投稿を見たXユーザーからは「ノーマル塗装の方が貴重なJA732Jが引退か」「夢を与えてくれてありがとう」「JAL B777-300ERの中だったらこのJA732Jが一番好きでした」「ワンワ塗装はなーんか特別な飛行機な気分だったなー」「えっ！？ラストフライト！？」といったコメントが寄せられています。

なおJALによると、JA732Jは「今後退役整備を行い、2026年2月頃フェリーアウトする予定」とのことです。