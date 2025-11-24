「これは愛じゃない」目覚めた妻のスカッと復讐劇！ 自信がなく弱気だった女性がクズ夫を討つ！
「どうして私は、誰にも愛されないの？」
自分に自信がなく恋愛下手な女性が、人生を懸けて最強になるまでの物語…！
男性との距離感がわからず、婚活でも失敗ばかりの主人公・翼は、ようやくバ結婚することができました。（夫はバツイチで再婚）結婚したら幸せになれると思っていた翼は…前妻と前の家族を優先し続ける夫に苦しみ、また嫉妬と自己否定の毎日に逆戻り…。
そんな主人公を救ったのは…？ 予期せぬ出会いで、主人公の人生は大きく変わっていくのです！
優しい夫と幸せな結婚生活がスタートしたと思ったら…？
男性との距離感がわからず恋愛や婚活で痛い目を見続けてきた翼は、夫に自分の気持ちを強く伝えることができません…。
でも…これはなんとかしないと結婚生活と自分が壊れてしまう…！
夫の元嫁のSNSアカウントを特定し、連絡をとる翼。
この出会いで覚醒する翼は「自分の人生を取り戻すための戦い」を決意します。
弱かった主人公が、自立した女性へと生まれ変わる過程、主人公がラストで決行する、渾身の「リベンジ作戦」。その結末は、スカッと痛快！です
嫉妬に狂う女の物語はもう終わり。これは、自分を縛る過去や偽りの愛を打ち破り、人生の主役を自分自身に戻すための物語を読んで元気をチャージしてみませんか？
漫画「前妻への嫉妬が止まらない」
(ウーマンエキサイト編集部)
自分に自信がなく恋愛下手な女性が、人生を懸けて最強になるまでの物語…！
男性との距離感がわからず、婚活でも失敗ばかりの主人公・翼は、ようやくバ結婚することができました。（夫はバツイチで再婚）結婚したら幸せになれると思っていた翼は…前妻と前の家族を優先し続ける夫に苦しみ、また嫉妬と自己否定の毎日に逆戻り…。
そんな主人公を救ったのは…？ 予期せぬ出会いで、主人公の人生は大きく変わっていくのです！
優しい夫と幸せな結婚生活がスタートしたと思ったら…？
男性との距離感がわからず恋愛や婚活で痛い目を見続けてきた翼は、夫に自分の気持ちを強く伝えることができません…。
夫の元嫁のSNSアカウントを特定し、連絡をとる翼。
この出会いで覚醒する翼は「自分の人生を取り戻すための戦い」を決意します。
弱かった主人公が、自立した女性へと生まれ変わる過程、主人公がラストで決行する、渾身の「リベンジ作戦」。その結末は、スカッと痛快！です
嫉妬に狂う女の物語はもう終わり。これは、自分を縛る過去や偽りの愛を打ち破り、人生の主役を自分自身に戻すための物語を読んで元気をチャージしてみませんか？
漫画「前妻への嫉妬が止まらない」
(ウーマンエキサイト編集部)