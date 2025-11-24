櫻坂46松田里奈1st写真集、12種の書店特典解禁 初公開の衣装も【まつりの時間】
【モデルプレス＝2025/11/24】櫻坂46の松田里奈が、2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、12種類の書店特典が解禁された。
・@Loppi・HMV（EC・店舗※HMV＆BOOKS SHIBUYA、record shop除く）
オークランドのスーパーで、大好きなポテトチップスを両腕いっぱいに。いたずらっ子のような表情に、親近感が湧く1枚。
・タワーレコード（タワーレコード渋谷店除く）
オークランドの街中で、手にしたドーナツを片手におどけてみせる姿が可愛らしいカット。休日に一緒に出かけているような気分に。
・TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA除く）※初解禁衣装
夜のレストランで、料理が運ばれるのを待っているシーン。こちらを見つめるまっすぐな瞳から目が離せない。
・コーチャンフォー※初解禁衣装
植物園にて。ピンクの花にそっと頬を寄せ、こちらをチラッと見つめる仕草に胸がときめく。ハーフツインの髪型も、可愛らしさを一層引き立てている。
・三省堂書店
街中のワンシーン。ベンチに座り、まるで至近距離で会話をしているかのような1枚。どこか大人びたアンニュイな表情が印象的。
・紀伊國屋書店※初解禁衣装（コーチャンフォーの絵柄と同じ衣装）
植物園でのおふざけショット。天真爛漫な魅力が、このカットにたっぷりと詰まっている。思わず「見てみて〜！」という声が聞こえてきそうな、無邪気な1枚。
・セブンネット
オークランド郊外のコテージにて。花を耳に添え、こちらをじっと見つめる表情が印象的。やわらかな太陽の光が顔に差し込み、どこか神秘的な雰囲気をまとっている。
・HMV&BOOKS SHIBUYA
先日の解禁カットでも話題を呼んだ水着カットのポーズ違い。ビーチに身を預ける姿から大人の魅力が漂う。
・セブンネット※初解禁衣装
ホテルのジャグジーにて。こちらを振り返り、微笑む姿に心がときめく。撮影に向けて内面も外見も磨き続けてきた松田。その自信と輝きが存分に伝わるカット。
・星野書店近鉄パッセ店※初解禁衣装
コテージの屋根裏部屋にて。どこかミステリアスなまなざしに思わずドキッとする。可愛らしさと大人っぽさが同時に漂う、魅力あふれる1枚。
・SHIBUYA TSUTAYA※初解禁衣装
羊の耳をつけてにっこり。“まつり羊”のチャーミングさに魅了される。25歳最後の夜に撮影した1枚。
・タワーレコード渋谷店※初解禁衣装
撮影初日、夕暮れの海辺にて。ふと見せた儚げな表情に目を奪われる。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆【ポストカード】7種類 ※全て通常版に付属
◆【B3折り目なしポスター】5種類※全て通常版に付属
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
