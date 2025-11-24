桃井かおり（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/24】女優の桃井かおりが11月22日、自身のInstagramを更新。風邪をひいた夫のために用意した手料理を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】74歳大物女優「元気出そう」風邪の夫への手料理8品

◆桃井かおり、風邪の夫に手料理


桃井は「旦那シャンが風邪」とつづり、「蕪のお味噌汁とほうれん草のおしたしなら食べたい…」という夫のリクエストに応えつつ、「なんか頼りないんで小さいのこちょこちょ付けとく」と複数の小鉢を添えた食卓を披露。白米や味噌汁、ほうれん草のおひたしに加え、煮物や揚げ物、和え物など8品が並ぶ彩り豊かな和食膳が写っており、「早く治れ！ワラシが辛い（原文ママ）」と、看病する側の本音もユーモラスに添えられている。

◆桃井かおりの投稿に反響


この投稿には、「優しさとセンスが詰まってる」「なんて美味しそう」「桃井さんらしい愛情表現」「元気出そう」「食卓が美しい」「元気になりますように」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

