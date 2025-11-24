タレントの安西ひろこさん（46）が2025年11月14日、自身のインスタグラムを更新し、久しぶりのギャルメイクとギャルファッションを披露した。

「ギャルメイクやファッションって永遠だなぁ」

安西さんは、「20年以上ぶりに『ギャルメイク』『ギャルファッション』で撮影しました〜」とつづり、ギャルメイクをして迷彩の超ミニスカートを着こなす姿を投稿。

つづけて、「久しぶりにつけまつげとブラックアイラインやブラックのマスカラしました」と報告し、「懐かしいの中に新しいを感じたすごく楽しい撮影でした」と語っていた。

「やっぱりギャルメイクやファッションって永遠だなぁ」と明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、白いトップスにファーのアウターを羽織り、ゴージャスな白いベルトをつけた迷彩柄の超ミニスカートを着用。その他には、指でハートを作るポーズや、足をクロスさせて抜群のスタイルが際立つ全身ショットを披露していた。

この投稿には、「ギャルの神」「ずーっと変わらない」「変わらないカリスマ」「可愛い！そして若い！」「本領発揮感がすごい」といったコメントが寄せられている。