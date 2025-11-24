

『果てしなきスカーレット』11月21日より公開（C）2025 スタジオ地図

『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』など、人気タイトルのアニメ映画が大ヒットしている2025年。

その締めくくりとなる年末年始興行の大本命映画が、細田守監督の新作アニメ『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）だ。

現実でも夢でもない、異世界を舞台にしたファンタジーアクションとなる本作は、細田作品の名作『サマーウォーズ』（2009年）を思わせる。また、時空を超えて男女が出会う物語の構造は『時をかける少女』（2006年）と通じる。

しかし、その世界観も、打ち出すメッセージも、どちらともまったく異なる。本作には、細田監督のいまの時代への真っ直ぐな思いが強く込められている。

【場面写真10枚】圧倒的な迫力の映像美に驚かされた『果てしなきスカーレット』。どのシーンでも、凛として輝く主人公・スカーレットから目が離せない…！

国民的ヒットメーカー・細田守、待望の最新作

本作は、細田監督の8作目の長編アニメーション映画であり、原作・脚本・監督を手がける4年ぶりのオリジナル新作になる。

これまでの7作では、作品ごとに、青春、家族の絆、親子愛、種族を超えた友情、命の連鎖、現実と仮想の世界など、そのときどきの明確なテーマのもと、監督自らの社会への思いをメッセージとして込めてきた。

そんな作品の多くは国内外の映画祭で高く評価され、数々の賞を受賞するとともに、国内興行を盛り上げてきた。

2010年代以降の作品では、『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）が興収42.2億円、『バケモノの子』（2015年）が興収58.5億円、『未来のミライ』（2018年）が興収28.8億円、『竜とそばかすの姫』（2021年）が興収66億円といずれも大ヒット。

細田監督は、作品ごとに独特な映像世界を作り出す、日本を代表するアニメ作家であり、国民的ヒットメーカーのひとりとしての活躍が続いている。とくに前作は、映像美と音楽が融合する作風も話題になり、細田作品最大のヒットになった。

それに続く本作への期待は、予告映像の壮大なビジュアルから大いに高まっている。



父を殺された王女・スカーレット。芦田愛菜が演じた（C）2025 スタジオ地図

異世界で成長していく“復讐の王女”の物語

物語は、16世紀末のデンマークからはじまる。王である父が、父の弟の謀略により処刑された王女スカーレット（芦田愛菜）は、父の復讐を遂げようとするが失敗し、「死者の国」で目を覚ます。そこは、人々が略奪と暴力に明け暮れ、力のない者や傷ついた者は「虚無」となり、その存在が消えてしまう死後の世界だった。

スカーレットはそこで、仮死状態でやってきた現代日本の看護師の青年・聖（岡田将生）と出会う一方、父を殺して王位を奪った叔父もまたその世界にいることを知る。改めて復讐を胸に誓ったスカーレットは、父の仇を追い求め「見果てぬ場所」と呼ばれる幻の地を、聖とともに目指す。

その過程では、中世ヨーロッパに生まれ、戦うことでしか生きられないスカーレットと、平和な現代日本で育ち、たとえ戦争でも傷つけ合うことを望まない聖は、ことあるごとにぶつかり、ときに対立もする。



現代日本の看護師・聖がスカーレットと旅をする。岡田将生が聖を演じた（C）2025 スタジオ地図

しかし、異なる時代の社会を生きてきたふたりの関係性は、数々の困難をともに乗り越えていくうちに変わっていく。傷ついた自分の身体を治療し、敵・味方にかかわらず優しく接する聖の温かい人柄に触れ、凍りついていたスカーレットの心は、徐々に溶かされていく。

その果てしない旅路の末にたどり着く場所で、スカーレットはある決断を迫られる。旅を経て、世界を知り、自分とは異なる他者への理解と共感を得ることができるようになった彼女の成長物語には、現代社会に対する力強いメッセージが込められている。

本作でまず驚かされるのが、圧倒的な迫力の映像美だ。荒野のような「死者の国」をさまようスカーレットのオープニングシーンの3DCG映像で、まるで実写のような物語の世界に一瞬にして惹き込まれる。

しかし、ずっとそのテイストではない。スカーレットが生きる中世デンマークの街並みや、そこでのシーンの多くは2Dアニメーションであり、「死者の国」の描写や戦闘アクションでは2Dと3Dが入り混じる。

これまでにも、シーンに応じて最適な表現手法を取り入れている細田監督だが、本作でもそれを追求していることが予想される。その独特な世界観を強烈に放つ本作のビジュアルは、これまの作品以上に心を引きつける力がある。

『サマーウォーズ』や『竜とそばかすの姫』の世界が、明るさのあるメジャー音程なら、怖さや不気味さがにじむ本作の「死者の国」は、暗い音色が響くマイナー音程。不穏な空気に包まれる映像世界なのだが、そこで凛として輝くスカーレットが異彩を放っている。



（C）2025 スタジオ地図

中世デンマーク×現代日本が映す世界情勢

そんな本作が伝えるテーマのひとつが、多様性の理解と共生だ。

王女のスカーレットと看護師の聖は、中世デンマークと現代日本という時空を超えて「死者の国」で出会う。そこは、時間、時代、社会、国境、人種、文化などあらゆる種別を超えて人が集い、あらゆる属性の人が争いながら生きる場所だ。

誰もがそれぞれの苦悩と葛藤を背負って対立し、いちるの望みを胸に、ただ「見果てぬ場所」を目指してお互いに争い合い、傷つけ合っている。そこは、世界中で紛争や戦争が繰り返される、現代の世界情勢をデフォルメした世界になる。

その地獄のような「死者の国」が、われわれが生きる世界の縮図であることに誰もが気づき、そこで起きていることを目の当たりにすることで、争いの無益さや、平和の尊さに思いが及ぶに違いない。細田監督のそんな思いを感じ取れる。



（C）2025 スタジオ地図

復讐心で戦いに身を投じるスカーレットだったが…



（C）2025 スタジオ地図

そんな世界で、自らの復讐のために戦いに明け暮れる日々だったスカーレット。中世ヨーロッパで生まれ育ち、隣国との戦争と、それによる死が常に隣り合わせの日々を送っていた彼女にとって、父の仇討ちが唯一の生きる目的であり、彼女の人生そのものだった。

しかし、平和で豊かな現代日本から来た聖の、敵・味方を問わず命を守ろうとする使命感と優しさに触れ、彼との旅から彼女の内面に変化が生じる。スカーレットは、他者を理解しはじめ、自分以外の誰かに気を配り、優しく接するようになる。そして、聖との間に信頼関係が生まれる。

人への思いやりを覚えた彼女は、聖に対してだけではなく、世界への向き合い方が変わっていく。それと同時に、人生経験を積みながら真のリーダーとして成長していく。



（C）2025 スタジオ地図

聖と出会う前のスカーレットは生きる意味を考えもしなかった。それが旅を通していつしか、人は何のために生きるのか、人生とは何のためにあるのか、を考えるようになる。

アイデンティティの探求は、誰もが通る道だろう。本作が描くのは、いつの時代にもある、若者たちの自分探しの旅のハード版として見ることができるかもしれない。

その普遍的な問いかけは、あらゆる文化やエンターテインメントから、常に若者たちに向けて投げかけられている。細田監督にとってそれは、現在の不穏な世界情勢のなかで、恵まれた豊かな環境で目の前のことに執着して生きるわれわれ日本人に、いま問いかけたいメッセージなのかもしれない。



（C）2025 スタジオ地図

青くさいほどに真っ直ぐなメッセージ



（C）2025 スタジオ地図

本作が伝えるのは、争いをなくそうという世界平和のメッセージであり、同時に、生きづらい現代社会を必死に生きることの人それぞれの意味を問いかけている。

ある意味、伝えるテーマは真っ直ぐであり、ありきたりとも言えるかもしれない。加えて、ストーリーは子ども向けのわかりやすい構造の王道のアクション作品だ。誰もが楽しめる万人向けの映画である一方、大人の映画ファンにとっては、その物語性を物足りなく感じる部分もあるかもしれない。

それでも、青くさいほどに真っ直ぐな思いが込められたド直球のストーリーと、それを映すアニメーションの圧巻の美しさには、観客の心を揺さぶる力が宿っている。



（C）2025 スタジオ地図

大ヒットを記録するポテンシャルあり

本作は、オープニングからラストまで、とにかく登場人物たちの叫び声が響き渡っていた印象がある。それほど強烈なインパクトがある作品だ。そんなメッセージ性の高さが子どもたちにどう響くかは未知数だが、大ヒットのポテンシャルは高そうだ。

復讐劇の古典であるシェイクスピアの『ハムレット』を本作のベースにしたと細田監督は語っている。400年後の現代において、当時と共通する社会問題を突きつける本作を、社会はどう受け止めるか。

前作を超える、細田作品最高興収を記録することが期待される。

（武井 保之 ： ライター）