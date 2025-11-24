【11月24日〜11月30日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年11/24〜2025年11/30の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年11/24〜2025年11/30のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
＜金運＞
斬新なアイデアがひらめくときです。そのために少々出費がかさむかもしれません。ただ、今週は支出だけでなく、収入が得られる可能性もあります。思い浮かんだ画期的なアイデアで、お金を手にできることもあるでしょう。何かひらめいたら、さっそく行動を起こすのが◎。それから今週は、あなたの味方をしてくれる人を大切にしてください。目的を共有する仲間がいれば、自信が宿って不安も和らぐはず。挑戦への成功率も高まるでしょう。
＜仕事運＞
画期的なひらめきが起きる予感。新しい企画や新商品を思いつくこともあれば、ビジネスや副業の素晴らしいアイデアが浮かぶこともあるかもしれません。そのきっかけは、風変わりな人物との出会いのようです。常識に縛られないその人の思考や生きかたに刺激され、自分の殻を破れることになりそう。ずっと勇気が出なかった仕事に挑戦する度胸が湧いてくる可能性もあります。その結果、眠れる才能が開花することもあるでしょう。
ラッキー食材▶切り干し大根
■◆2025年11/24〜2025年11/30のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもこなしていることに対して、こだわりを抱きそうです。料理をするにしてもレシピ通りにきっちりと作りたくなったりするなど、決められた方法を重んじる気持ちが生まれそう。そうすることで、あなた自身が満足するのです。
＜金運＞
金運が上昇気流に乗っています！これまでの努力が認められて昇給の話が出たり、投資や副業が成功したりする可能性がありそうです。また、地道に節約生活を続けてきた人には、その成果が現れるかもしれません。コツコツと貯金をしていたのならば、気づけばそれがまとまった額になっているかもしれません。それから今週は、金銭的に成功している人から、お金との付き合い方を学ぶのが◎。さらなる豊かさをもたらすことになるでしょう。
＜仕事運＞
仕事運好調。今週は予期せぬ問題が起こることもなく、順調に仕事の予定をこなせそうです。それに、それまでの努力が成果を表す気配もあります。周囲から期待されるようになり、昇進の話が出たり、難しいプロジェクトを任されたりするかもしれません。もし、どうすべきか決められないなら、過去の成功例を真似するのが◎。前例をリサーチすると、きっと役立つヒントが見つかるはず。それを実行すれば、うまくいくでしょう。
ラッキー食材▶とりむね肉
■◆2025年11/24〜2025年11/30のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は理想が高まるとき。上質な暮らしに憧れがちなので、つい高い買い物をしてしまうかもしれません。その結果、出費がかさんでしまった…なんて結果になることも。買い物をしても大丈夫ですが、本当に必要な物を見極めて。
＜金運＞
好奇心旺盛になる今週は、衝動買いの欲求を抑えられないようです。「欲しい、やりたい！」と思うと、すぐにお金を出していることもありそう。また、旅行したいという気持ちが強まると、あまり考えずに予約してしまうでしょう。予想以上に出費がふくらむ予感です。ただ、この時期の行動は、のちに幸せや楽しみ、成功をもたらす可能性が。支出が一時的に増えたとしても、それが人生を好転させるきっかけになるかもしれません。
＜仕事運＞
海外と縁があるとき。外国や外国人と仕事する機会があるかもしれません。あるいは、転職先が、旅行関係や外資系企業、輸出入関連の会社ということもありそうです。こんなときには、海外に関係するスキルを身につけるのが◎。語学や外国の文化を学ぶとよいでしょう。教養を深めれば、ますますキャリアアップのチャンスがめぐってくるはず。ですので、今週はそのための情報集めをするのがおすすめです。
ラッキー食材▶レモン
■◆2025年11/24〜2025年11/30のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運に恵まれるとき。節約などに意識を向けると、順調にお金がたまっていくことを実感できるでしょう。気持ちが高まりやすい時期でもあるので、その点には注意が必要。衝動買いを控えるようにすると家計を守れます。
＜金運＞
金運が上昇する週です。集中力が高まり、節約や貯金をすると決意すれば、確実に達成できそうです。週の予算内で生活し、週末にはお金が余っているということがあるかもしれません。こんなときは、新たに貯金を始めるのがおすすめ。心機一転を図って、新しい銀行口座を開設したり、新しい貯金箱を購入して貯め始めるのがよいでしょう。そうすることで気合いが入り、さらに真剣にお金を貯めようという気になるはずです。
＜仕事運＞
仕事に集中できる運気にあります。予期せぬハプニングも起こらず、やるべき作業に没頭できるでしょう。そのおかげで、予定通りにスケジュールをこなせそう。その一方で、嫌なことがあると、つい根に持ってしまう傾向があるようです。ウジウジといつまでも執着してしまうかもしれません。そのせいで、仕事のチャンスが通り過ぎてしまうことがあるでしょう。ですので、今週は気分転換が課題。ストレスを避ければ、順調に仕事できるはずです。
ラッキー食材▶玉ねぎ
■◆2025年11/24〜2025年11/30のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は人から信頼されるでしょう。しかし、それゆえに自分が忙しいにも関わらず、家族や親しい人からの頼みごとを断れなくなるかもしれません。その結果、さらなる忙しさに見舞われる可能性も。自分が大変なときは断ることも大切です。
＜金運＞
今週は交際費がかさむ気配があります。職場の付き合いや友達との遊びなど、何かとお金がかかってしまいそうです。けれど外出をすると、素晴らしい出会いが待っている可能性があります。たとえば素敵なパートナー候補と知り合ったり、最高のビジネスパートナーと出会えたりするかもしれません。そのためこの時期は、交際費は優先して確保するのが◎。マメに人付き合いすることが、金運上昇の鍵を握っているとも言えるでしょう。
＜仕事運＞
パートナーの存在が仕事運を上昇させるとき。それは、職場の同僚ということもあれば、恋人や親友ということもありそうです。仕事の欠点を補い長所を引き出してくれることもあれば、悩んだり落ち込んだりしているときに精神的に支えてくれることもあるかもしれません。ですので、今週はどんなに多忙でも、人との関わりも大切にするのが◎。そうすれば、仕事運を上昇させてくれる素晴らしいパートナーとめぐり合えるでしょう。
ラッキー食材▶まいたけ
■◆2025年11/24〜2025年11/30のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は自分磨きをするのに最適の時期。特にスキルアップのために努力すると想像以上の結果に。隙間時間に読める本を買ったり、ネットで役に立ちそうな情報を探してもよさそう。毎日少しずつでも続けることで成果が出ます。
＜金運＞
今週はスキルアップに最適な運気を迎えます。知識や技術を身につけるためのスクールに通ったり、仕事に必要な道具や機材を揃えたりするためにお金を使うとよいでしょう。一時的に支出が増えますが、それがこの先に収入をもたらすことに繋がります。そのため、今は思い切って支払うのが◎。逆に、お金を出したくないからと現状維持に甘んじていると金運も停滞します。大きく飛躍するためにも、ここは先行投資を意識してください。
＜仕事運＞
スキルアップが仕事運を上昇させる鍵。仕事に役立つ知識や技術、資格や免許を得ることで、キャリアの道が開けるでしょう。現在の仕事に不満があったり、将来性に不安を感じているのなら、なおさらスキルアップを考えるのが◎。まずは何が問題なのか分析してみてください。そうすれば、今何をすべきか見えてくるはず。今週すぐにスタートせずとも、「近いうちに始める」と決意するだけで気持ちに変化が起こります。運気が上昇を始めもするでしょう。
ラッキー食材▶里いも
■◆2025年11/24〜2025年11/30のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は物欲が刺激されやすいとき。出かけた先で高い買い物をすすめられたりするかもしれません。迷ったときは家族などの親しい人に相談して。反対されたら素直にあきらめるのが吉。金運が上がって、家計に余裕が生まれます。
＜金運＞
エネルギッシュな運気の影響で、活発に行動したくなりそうです。過去に諦めたことやリスクのあることに挑戦したくなるかもしれません。そのため、金運は安定しないでしょう。大儲けすることもあれば、反対に大損することもありそうです。ただ、この時期は勢いが大切です。たとえ失敗しても、行動を起こせばやる気がみなぎります。損失を取り返そうと必死で努力して、思いがけない大金を手に入れられるかもしれません。
＜仕事運＞
パワフルな仕事運にあります。過去に諦めたプロジェクトの話が再浮上したり、就活先から採用通知が届いたりするかもしれません。また、ずっと考えているビジネスの計画があるなら、今週が実行に移すタイミング。すぐに軌道にのり、予想以上の成果をあげられることもあるでしょう。今週は頑張りが無駄にならず、確実に結果に結びつく運気にあります。ですから、のんびりせずに精力的に仕事に打ち込むようにしてください。
ラッキー食材▶もち
■◆2025年11/24〜2025年11/30のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族との関係に焦点を当てるとよいでしょう。家族との絆が深まりやすい時期なので、一緒に過ごす時間を大切にするとこれまで以上に気持ちが通じ合うかもしれません。そのとき、素直な気持ちを伝えると理解してもらえますよ。
＜金運＞
今週は家族からお小遣いをもらったり、相続の話が出たりする気配があります。また、金銭的に困っていれば、親兄弟が助けてくれそうです。もし、経済的な問題を抱えていたら、正直に相談してみるとよいでしょう。また、家具やカーテンなど、インテリアに関する買い物を考えているのなら、今週の購入が吉。素敵なアイテムをお得な値段で手に入れられそう。住まいを快適に整えると気分がよくなり、仕事や勉強にも身が入るようになるはずです。
＜仕事運＞
安定を求める運気にあります。頻繁に仕事を変えたり、転職を考えたりしている人も、今週は「落ち着きたい」と願うように。また、家族の影響を強く受けるときのため、「みんなを喜ばせたい」「安心させたい」という気持ちが強くなるでしょう。就職や転職に家族の意向が反映されることもありそう。そして、家族との時間が少ないとモヤモヤしてしまうことも。今週はいつもより家族との密なコミュニケーションを心がけましょう。
ラッキー食材▶レタス
■◆2025年11/24〜2025年11/30のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は自己投資することで成果を得られる時期。お試しや一回限りでも大丈夫なので、興味がある習い事教室やセミナーに足を運んでみるとよさそう。それが難しいなら、自宅で情報を集めるだけでも生活に役立つような能力が身につきます。
＜金運＞
自己投資をするのに最適なタイミングです。仕事に関する知識や技術の習得、資格取得などのためにお金を使うとよいでしょう。また、趣味や習いごとを始めるのも◎。好奇心が満たされたり、ストレスが解消されたりすると心身の調子がよくなり、やる気が湧いてくることに。「お金を使うのがもったいないな」と感じるかもしれませんが、今週の出費は巡り巡って豊かさをもたらします。ですから、心配せずお金を使うようにしてください。
＜仕事運＞
知識の習得や、技術の向上を目指すのによいときです。セミナーやトレーニングに参加したり、通信教育で学んだりすることを考えるのが◎。スキルアップすれば、キャリアアップの可能性も広がるでしょう。もし、何をすべきかわからないのなら、好奇心旺盛にいろいろな情報を集めるのがおすすめ。ありとあらゆるジャンルに目を向けてみれば、本当にやりたいことがみつかるかもしれません。ずっと探していた天職とめぐり合えることもあるでしょう。
ラッキー食材▶さやいんげん
■◆2025年11/24〜2025年11/30のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は忙しくなりそう。やるべきことに追われて、時間的余裕がなくなる可能性があります。それでも、あなたの頑張りに対して家族から感謝の気持ちを伝えられるなど、嬉しい出来事もあるでしょう。充実した気持ちで頑張れそうです。
＜金運＞
金運が上昇します。今週はおしゃれにお金を使うとよいでしょう。洋服を新調したり、ヘアを整えたりするのが◎。ルックスに磨きがかかったと感じれば、自信を持てるようになります。いろいろなことにもチャレンジしたくなるでしょう。また、周囲から注目されるようになり、お金のチャンスも接近してくるでしょう。そのため、今週は自分磨きが吉。好感を持たれる外見のために、優先してお金を使うようにしてください。
＜仕事運＞
とても多忙な仕事運にある週です。次から次へと仕事が入り、残業続きになるかもしれません。加えて、転職や副業の話が舞い込む兆しがあります。毎日膨大な作業をこなしつつ、キャリアアップも同時に考える必要があるかもしれません。けれど、それが苦痛ではなく、「すごく充実している」と感じられそうです。オンオフの切り替えがうまい時期でもあるため、器用にリフレッシュを取りながら、案外楽しく働けるでしょう。
ラッキー食材▶コンビーフ缶
■◆2025年11/24〜2025年11/30のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあらゆることに全力で取り組みたくなるでしょう。家事をするときもやる気が出て、楽しくこなすことができるかもしれません。しかし、おっちょこちょいになりやすい時期でもあるので、慌てないように注意しましょう。
＜金運＞
ビジネスや投資に関する素晴らしいアイデアが浮かびそうな週です。すぐにでも実行したい衝動に駆られるかもしれませんが、今週はまだ行動するタイミングにはありません。まずは情報を集めたり、ほかの人の意見に耳を傾けたりするのが◎。いろいろな可能性を考えて、おのおのを比較検討すれば、より確実に金運を引き寄せられるようになります。そのためにも、今週は金銭が関わることは焦らず、慎重に向き合うようにしましょう。
＜仕事運＞
今週は変化したいという欲求が高まります。転職や独立、資格取得など、キャリアに関することで新たなチャレンジをしたくなるでしょう。しかし、今週は変化を起こすタイミングにはまだありません。ですから、やってみたいことがあっても、この1週間は行動は起こさないのがベター。現状維持に徹し、来るべきときのために計画を練るだけにしておくのが◎。ベストなタイミングがめぐって来てから行動するほうが成功率が高まるでしょう。
ラッキー食材▶大根
■◆2025年11/24〜2025年11/30のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は直感に恵まれる時期。何気なく立ち寄った先でお得なセールが開催されているなど、直感を信じることで幸運が訪れそう。ただし、それにばかり頼っていると失敗する可能性も。自分で情報を集める努力は忘れないようにして。
＜金運＞
家計の見直しをすべきときです。マイナス思考に陥りやすいときのため、お金に不安を感じているかもしれませんが、まずは事実を確認すること。収入と支出を計算すると、「それほど悪くない」と安心できるでしょう。状況を正しく理解できれば、心配ごとが消えて改善策が考えられるようになります。いずれにしても、今週はお金ときちんと向き合うことが課題です。お金の流れを正しく把握すれば、金運もまた巡ってくるでしょう。
＜仕事運＞
仕事仲間に振り回される予感。仕事に遅刻したり、頼んでおいた資料や機材が揃っていなかったりするかもしれません。そのせいで、予定が狂うことがありそうです。こういう週は、万が一のための予備の計画を事前に練っておくのが◎。そうすれば、予期せぬ展開になってもストレスを抱えることを防げます。時間を無駄にすることもないでしょう。そのためにも、あらかじめ準備しておいてください。
ラッキー食材▶いか
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
