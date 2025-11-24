【モロゾフ】まるで″和のプリンパフェ″のような贅沢プリン登場。「わらび餅とほうじ茶のプリン」期間限定。

洋菓子メーカーのモロゾフは、2025年11月18日から26年3月3日までの期間限定で、ほうじ茶を使用した「わらび餅とほうじ茶のプリン」を、全国の洋生菓子販売店舗で販売しています。

紅茶とキャラメルのプリンなどの期間限定商品も発売中

香ばしいほうじ茶の風味に、黒糖蜜の甘みとわらび餅のもちもち食感を重ねた、"和"の味わいを堪能できる「わらび餅とほうじ茶のプリン」が登場しました。

とろりと甘い黒糖蜜ソース、香ばしいほうじ茶を使ったなめらかなプリン、わらび餅の3層仕立て。別添の国産きな粉を振りかければ、"和のプリンパフェ"のような贅沢な味わいを楽しめます。

価格は486円。

今しか食べられないプリンは他にも

期間限定で販売中のそのほかの商品を紹介します。

・紅茶とキャラメルのプリン

やさしい甘さでコク深いキャラメルプリンに紅茶ソースを合わせた一品。紅茶の香りと、とろける食感の生クリームゼリーに、香り高いセイロンティーを使ったソースを組み合わせ、キャラメルミルクティーのような濃厚な味わいに仕上がっています。

26年1月8日までの販売です。

・福岡 あまおういちごのプリン

大粒で甘みの強い「あまおういちご」と、生クリームと牛乳のまろやかさがマッチしたおいしさ。さらに北海道産の生クリームゼリーを合わせた贅沢なプリンです。

26年2月28日までの販売です。

・濃抹茶のプリン（京都宇治抹茶"天緑"使用）

3層とも京都産の宇治抹茶を使用した"濃い"味わいです。宇治の「一番茶」などをブレンドして熟成させた、茶葉の深いコクとすっきりとした苦みの、モロゾフオリジナルの宇治抹茶"天緑"を使っていて、豊かな風味とうまみ、黒糖蜜のやさしい甘みを楽しめます。

販売は、26年2月28日まで。

いずれも価格は432円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部